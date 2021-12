Le chauffeur VTC qui a traîné le champion de golf adapté d’Espagne arrêté

12/07/2021 à 13:05 CET

.

La police nationale a arrêté hier un chauffeur de VTC à Madrid qui a traîné le golfeur aveugle sur plusieurs mètres Marc Oller, dont le bras s’est coincé dans la vitre du véhicule après que le chauffeur a refusé de le servir parce qu’il était accompagné de son chien-guide, ont informé Efe de sources de l’enquête.

Oller, qui a été champion de la Coupe d’Espagne de golf adapté en 2018 et 2021 et pratique également différents sports comme le ski et l’escalade, s’est cassé les doigts.

L’événement s’est produit ce lundi vers six heures de l’après-midi, à hauteur du numéro 54 du Paseo de las Choperas, dans le quartier madrilène d’Arganzuela.

L’athlète de 44 ans a fait appel au service VTC pour assister à un rendez-vous, accompagné de son chien-guide.

Lorsque le chauffeur est arrivé sur les lieux, lorsqu’il a vu l’animal, il a refusé d’effectuer le transfert et a rapidement fermé la vitre afin que le passager ne puisse pas accéder au véhicule.

Il s’est mis à marcher et a traîné l’athlète sur une dizaine de mètres, son bras s’étant coincé dans la fenêtre.

Des témoins de l’indignation ont alerté le 091 et plusieurs agents de la Police nationale sont rapidement apparus sur les lieux.

Les témoins eux-mêmes ont empêché le conducteur de quitter les lieux et ont pu être arrêtés par la police.

Les agents de santé de Samur-Civil Protection ont soigné la victime, qui a subi plusieurs fractures aux doigts et a déclaré qu’il avait un concours mardi, et a ensuite été transférée à la Fondation Jiménez Díaz, comme l’ont informé Efe des sources d’Emergencias Madrid.

Le chauffeur de VTC arrêté est un Marocain de 42 ans. Il avait plusieurs antécédents et un recours judiciaire pour lequel il lui était interdit de quitter le territoire national.