Le chaume brûle au Pendjab ! Plus de 8 000 fonctionnaires nommés par le gouvernement ne parviennent pas à contrôler la menace

Le responsable a déclaré que le gouvernement devrait promouvoir de telles actions et également proposer du diesel gratuit pour les petits agriculteurs marginaux qui ne peuvent pas se le permettre.

Alors que la saison de récolte du riz Kharif, la principale culture du Pendjab, est sur le point de commencer dans quelques semaines, le gouvernement de l’État a nommé plus de 8 000 agents nodaux à travers l’État pour prévenir les incidents de brûlage du chaume. Au cours des dernières années, le gouvernement de l’État a nommé de tels responsables nodaux à l’approche de la saison de récolte du paddy pour surveiller les agriculteurs qui brûlent le chaume, les restes de la récolte, à l’air libre, ce qui devient une cause majeure de grave pollution de l’air. dans la région de Delhi-RCN. À première vue, une batterie de fonctionnaires nommés par le gouvernement devrait être efficace pour prévenir tous les incidents de brûlage de chaume, cependant, les incidents de brûlage de chaume au cours des dernières années ont augmenté. L’Indian Express a expliqué pourquoi et comment de telles mesures s’avèrent inefficaces chaque année et quelle pourrait être une meilleure solution pour mettre fin à la menace du brûlage du chaume.

Augmentation des cas de brûlage du chaume

Après son arrivée au pouvoir en 2017, le gouvernement du Congrès a commencé à nommer des officiers nodaux pour contrôler le brûlage du chaume à partir de 2018. L’État du Pendjab comprend environ 13 000 villages au total et plus de 9 500 villages sèment du riz à grande échelle. Le gouvernement a donc nommé environ 8000 agents nodaux avec le ratio d’un agent nodal dans chaque village et quelques agents nodaux s’occupant de deux petits villages voisins.

Malgré la nomination d’un énorme groupe de fonctionnaires, les incidents de brûlage de chaume n’ont fait qu’augmenter d’année en année. En 2018, l’État a enregistré un total de 50 590 incidents de brûlage de chaume, qui sont passés à 55 210 et 76 582 en 2019 et 2020 respectivement.

Pourquoi les responsables nodaux n’ont-ils pas réussi à prévenir les incidents de tir de chaume ?

Un officier supérieur nodal, souhaitant rester anonyme, a déclaré à l’Indian Express que le rôle des officiers nodaux se limitait à vérifier physiquement les incidents de brûlage de chaume dans différentes fermes et à les remettre au gouvernement. Mettant les fonctions d’un agent nodal sur le même piédestal que celles d’un facteur, le fonctionnaire a déclaré que les agents nodal ne signalent l’incident qu’aux autorités gouvernementales et qu’il appartient au gouvernement de prendre des mesures contre les agriculteurs.

Solution durable pour le brûlage du chaume

Des experts ont déclaré à l’Indian Express que les responsables des nœuds devraient être nommés au moment des semis des cultures de riz et qu’ils devraient avoir le mandat de changer la mentalité des agriculteurs des classes supérieure et moyenne qui peuvent se permettre d’acheter des machines de gestion du chaume. Les fonctionnaires devraient également tenir un registre des petits agriculteurs et des agriculteurs marginaux qui sèment du riz et ne sont pas en mesure d’acheter les machines. Pour ces agriculteurs, le gouvernement avec l’aide d’ONG devrait faciliter le déchaumage à un taux nominal.

Un haut responsable du département de l’agriculture a déclaré à l’Indian Express qu’il existe des endroits dans l’État où de riches agriculteurs prêtent gratuitement leurs machines de chaume aux petits agriculteurs. Le responsable a déclaré que le gouvernement devrait promouvoir de telles actions et également proposer du diesel gratuit pour les petits agriculteurs marginaux qui ne peuvent pas se le permettre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.