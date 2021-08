Le chef anti-fraude d’Apple a déclaré que la société était “la meilleure plate-forme pour la distribution de pornographie juvénile”

Une explication de la décision controversée d’Apple de commencer à analyser les iPhones pour CSAM a été trouvée dans une déclaration de 2020 du chef anti-fraude d’Apple.

Eric Friedman a déclaré, en tant de mots, que « nous sommes la plus grande plate-forme de distribution de pornographie juvénile »…

Le fil iMessage a été repéré par The Verge alors qu’il parcourt les e-mails internes, les messages et autres documents remis par Apple dans le cadre du processus de découverte dans le cadre du procès Epic Games.

Ironiquement, Friedman suggère en fait que Facebook le détecte mieux qu’Apple.

Les projecteurs sur Facebook etc sont tous sur la confiance et la sécurité (faux comptes, etc.). Dans l’intimité, ils sont nuls.

Nos priorités sont l’inverse. C’est pourquoi nous sommes la plus grande plate-forme de distribution de pornographie juvénile, etc.