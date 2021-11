Le chef Dabiz Muñoz relie le braquage d’Atrio à celui qu’il a subi dans ses locaux et pointe du doigt des « mafias »

02/11/2021 à 21:53 CET

« Ils savent ce qu’ils veulent voler et où le voler. » Le vol d’un millionnaire à la cave Atrio a été un précédent pour d’autres entrepreneurs de l’hôtellerie de parler ouvertement d’événements similaires. Celui qui a ouvert le ban a été le chef Dabiz Munoz, reconnu cette année comme le meilleur chef du monde, qui a trouvé des similitudes dans le vol de l’hôtel de luxe de Cáceres avec celui qu’il a subi dans ses locaux il y a des mois et a pointé du doigt des « mafias organisées » de l’extérieur du pays. « Ils nous ont cambriolés dans l’entrepôt de Diverxo juste avant la pandémie », a-t-il avoué dans une interview offerte à la chaîne Ser dans laquelle il mentionnait que les auteurs avaient connaissance de la valeur de ce qu’ils prenaient. « Ils nous ont volé des choses très chères et difficiles à obtenir », a-t-il ajouté.

Dans le cas du vol du chef madrilène, il s’est produit pendant un week-end avec le restaurant fermé et les voleurs ont également emporté entre 30 et 40 bouteilles, toutes haut de gamme, d’une valeur comprise entre 1 000 et 4 000 euros chacun. Au Atrium les auteurs présumés ont pris 45 bouteilles, le plus précieux, une copie de Château d’Yquem pour 300 000 euros. De son côté, le chef a signalé les faits à la police, qui a ouvert une enquête sur l’affaire. Jusqu’à présent, il n’a récupéré aucune bouteille et dans des déclarations aux médias, il a assuré qu’il n’avait aucun espoir qu’elles apparaissent.

En ce qui concerne cette association faite par le chef madrilène sur la possibilité que les deux vols aient un lien, ce journal a contacté la police nationale, qui n’a pas révélé si l’une des hypothèses envisagées sur ce qui s’est passé suit cette ligne sous l’argument de pas entraver le travail de la police. Il arrive aussi que l’enquête ait été rejointe par une unité de police spécialisée dans la criminalité basée à Madrid.

L’événement a été le plus grand coup porté à l’hôtel de luxe de son histoire et s’est déroulé dans la nuit du 26 au 27 octobre. De tout temps, le témoignage offert par les hôteliers est qu’« il a été méticuleusement préparé ». En ce sens, ils soupçonnent un couple qui a séjourné à l’hôtel et au petit matin, ils ont contourné la sécurité et ont diverti le directeur avec la justification de commander quelque chose à manger au service de cuisine, qui était fermé. Dans cet intervalle, l’un d’eux a esquivé les caméras et les serrures magnétiques et a volé les 45 « bijoux » de la cave de Caceres, l’une des grandes attractions de l’hôtel puisqu’il est considéré comme l’un des meilleurs au monde.