Le chef d’Akhada Parishad, Narendra Giri, retrouvé mort à Prayagraj ; ‘note de suicide’ accuse son disciple, 2 autres

L’influent voyant hindou a été hospitalisé en avril après avoir été testé positif au COVID-19. Plusieurs dirigeants politiques et religieux ont regretté sa disparition.

Mahant Narendra Giri, le président d’Akhil Bharatiya Akhada Parishad, a été retrouvé mort lundi à Baghambari Muth à Prayagraj, a annoncé la police. Le Parishad est la plus grande organisation de sâdhus en Inde.

La police a déclaré avoir trouvé une « note de suicide » de sept pages dans laquelle le mahant a tenu son disciple et gourou du yoga, Anand Giri, ainsi que deux autres, pour responsable de sa mort. UP DGP Mukul Goel a déclaré que la note serait envoyée pour examen médico-légal. Anand Giri a été arrêté à Haridwar avec l’aide de la police d’Uttarakhand et une enquête plus approfondie est en cours, a confirmé la police.

Les deux autres noms mentionnés dans la note de suicide présumée incluent Adhyay Tiwari et son fils Sandeep ont été placés en détention pour interrogatoire. Adhyay est le prêtre du temple Bandhva Hanuman à Prayagraj.

Pendant ce temps, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, se rendra à Prayagraj aujourd’hui pour rendre un dernier hommage à Mahant Narendra Giri. Les 13 chefs d’Akhil Bharatiya Akhara Parishad (ABAP) seront présents à Prayagraj pour rendre un dernier hommage au voyant.

L’IGP a déclaré que la police avait reçu un appel à 17h30 du Muth que le voyant s’était pendu et a ajouté que son corps avait été retrouvé à la maison d’hôtes où il vivait pendant la journée. À première vue, il s’agissait d’un cas de suicide, mais les choses seront plus claires après les tests post-mortem et médico-légaux, a déclaré la police.

Singh a déclaré qu’une décision sera prise sur les derniers rites du voyant après l’arrivée des responsables de l’Akhara Parishad. Le sâdhu avait également parlé de la construction d’un “samadhi” dans la note de suicide, a-t-il déclaré, ajoutant que la décision à ce sujet serait également prise par les responsables du bureau d’Akhara Parishad.

Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances à la mort, affirmant que le mahant a joué un rôle important en rassemblant différents courants de corps de voyants tout en restant dédié aux traditions spirituelles. Sa disparition est extrêmement douloureuse, a tweeté Modi.

« La mort de Mahant Narendra Giri ji, président d’Akhil Bharatiya Akhara Parishad, est une perte irréparable pour le monde spirituel. Je prie le Seigneur Shri Ram d’accorder à l’âme décédée une place à ses pieds et la force aux fidèles endeuillés de supporter ce chagrin. Om Shanti », a tweeté le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath.

Des forces de police lourdes ont été déployées au Muth à partir de 18 heures et des barricades ont été érigées dans les environs. Tous les hauts fonctionnaires, y compris le commissaire divisionnaire, le magistrat de district, IG, SSP, étaient présents au Muth.

