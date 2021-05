Le chef d’Amazon Honcho parle du budget massif de la série Lord Of The Rings et de la raison pour laquelle le coût était si élevé

L’étiquette de prix de la saison 1 du Seigneur des Anneaux n’est pas seulement une dépense impulsive; c’est un investissement pour l’avenir. Jennifer Salke a indiqué que le budget de 465 millions de dollars est justifié en ce qu’il cimente la valeur élevée de la série à partir de zéro, ce qui est assez nécessaire pour une émission développant l’une des franchises fantastiques les plus populaires. Bien sûr, il y a beaucoup d’argent dépensé au début, mais s’il s’agit de payer pour des décors géants, des lieux, des costumes et des effets qui seront utilisés pendant des années si le spectacle est réussi, alors ce budget semble beaucoup moins intimidant et ridicule. Surtout si cette première série ouvre la porte à des retombées et plus encore, on ne sait pas combien d’argent Amazon pourrait finir par dépenser (et gagner) quand tout est dit et fait.