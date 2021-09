Le chef d’Apple Watch, Kevin Lynch, dirige désormais les efforts d’Apple Car

Le vice-président Apple de la technologie, Kevin Lynch, reprend le projet Apple Car et remplacera Doug Field, qui passe chez Ford, rapporte Bloomberg.



Lynch a rejoint l’équipe Apple Car pour la première fois en juillet, des rapports suggérant qu’il avait été appelé pour aider à diriger le développement d’Apple Car. Maintenant que Field a quitté l’entreprise, Lynch reprendra son rôle et sera en charge de la « Apple Car ». Lynch supervisera l’ingénierie matérielle et travaillera sur les capteurs de voiture autonome.

Connu pour son travail sur l’Apple Watch, Lynch travaille chez Apple depuis 2013 et avant cela, il a travaillé chez Adobe et a aidé à créer la plate-forme Creative Cloud d’Adobe. En plus de travailler sur « Apple Car », Lynch devrait continuer à être impliqué dans les initiatives de santé d’Apple Watch et d’Apple.

Le leadership d’Apple Car a subi plusieurs changements au cours des dernières années, ce qui a causé des problèmes de développement et des conflits internes. Selon Bloomberg, le départ de l’ancien leader de l’‌Apple Car‌ Doug Field a été considéré comme un signe que l’‌Apple Car‌ n’arrivera pas dans un avenir proche, le développement du produit n’en étant qu’à ses débuts.

Le choix de Lynch pour diriger le projet automobile indique qu’une grande partie de l’attention de l’entreprise reste sur le logiciel sous-jacent et la technologie de conduite autonome – plutôt que sur la mécanique physique du véhicule. Lynch est un responsable logiciel depuis des décennies, pas quelqu’un qui supervise des équipes matérielles. De plus, il n’a jamais travaillé dans une entreprise automobile.

Ford a annoncé mardi avoir embauché Field pour travailler sur des projets d’IA, de logiciels et de matériel. Field était chez Apple depuis 2018 et avant cela, il travaillait chez Tesla et supervisait la production du modèle 3.

Les rumeurs ont suggéré que nous n’allions pas voir une Apple Car‌ avant le milieu à la fin des années 2020 au plus tôt, et il n’est pas clair comment les changements de direction les plus récents pourraient avoir un impact sur ce calendrier de lancement.