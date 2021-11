Le chef d’Arsenal, Josh Kroenke, envoie un nouveau message à Daniel Ek pour le rachat

Le chef de Spotify, Daniel Ek, a fait une offre pour acheter Arsenal l’été dernier (Photos : ./Sky Sports)

Le directeur d’Arsenal, Josh Kroenke, a envoyé un nouveau message au chef de Spotify, Daniel Ek, insistant sur le fait que les Gunners ne sont pas à vendre.

Le milliardaire suédois Ek s’est vu refuser une offre de 1,8 milliard de livres sterling pour le club de Premier League l’été dernier, mais souhaite toujours discuter des termes avec les propriétaires d’Arsenal, recrutant l’aide des légendes du club Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp dans sa candidature.

Les Kroenke ont fait face à de nombreuses critiques de la part des fans d’Arsenal ces dernières années et des appels intenses ont été lancés pour que les propriétaires vendent après le fiasco de la Super League européenne.

Mais Josh Kroenke a annulé toute discussion sur une prise de contrôle et a déclaré que les propriétaires actuels « ne faisaient que commencer ».

Il a déclaré à Sky Sports: « Nous recevons des offres pour le club tout le temps, de la part de nombreuses parties différentes à travers le monde et cela témoigne de la force d’Arsenal.

« C’est une merveilleuse institution, Arsenal Football Club est une marque mondiale et ma seule réponse à quoi que ce soit est que le club n’est pas à vendre, nous ne faisons que commencer.

« Nous ne possédons vraiment le club que depuis 2018. Nous avons un jeune manager, nous avons une jeune équipe et nous traçons notre chemin vers l’avenir.

« Aux États-Unis, nous avons un certain modèle [used at other organisations run by Kroenke Sports & Entertainment] et nous mettons cela en œuvre ici, et nous avons au cours des trois dernières années, c’est-à-dire que de jeunes joueurs, des joueurs talentueux avec la bonne mentalité, les laissent grandir ensemble tout en continuant à saupoudrer de talent dans toute l’équipe.

« Finalement, cela devient quelque chose de très spécial. Le pouvoir de la continuité dans les coulisses et des personnes travaillant ensemble et tirant dans la même direction est un aspect sous-estimé du sport professionnel.

« Avec le pouvoir de la continuité et permettant à ce groupe de grandir ensemble, des temps spéciaux sont à venir pour ce club. »

Après un début de saison difficile, l’Arsenal de Mikel Arteta a impressionné ces dernières semaines et cherchera à poursuivre sa course encourageante dimanche lorsque Watford se rendra à l’Emirates Stadium.

