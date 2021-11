Le chef de Barcelone fait le point sur les transferts de janvier

Le directeur du football de Barcelone, Mateu Alemany, a fait le point sur les plans de la fenêtre de transfert du club en janvier et a admis qu’en l’état actuel des choses, aucun nouveau joueur n’arrivera.

Les Catalans ont déjà été liés à une multitude de joueurs, mais Alemany estime qu’il n’y aura pas d’arrivées à moins que les joueurs ne quittent le club en premier.

Alemany s’exprimait lors d’une conférence de presse pour dévoiler Dani Alves et admet que les signatures de janvier vont être assez délicates.

« La réalité est que nous pouvons inscrire Xavi et son équipe d’entraîneurs, mais au-delà de cela, nous ne pouvons rien faire d’autre pour le moment », a-t-il déclaré. « Nous travaillons sur différentes situations, mais pour l’instant, il ne sera pas possible d’enregistrer de nouvelles signatures le 1er janvier. Nous verrons si nous pouvons faire de la place pour rester dans le fair-play. »

Ferran Reverter avait déclaré précédemment qu’il pensait que le Barça avait environ 20 millions d’euros à dépenser « si nécessaire », mais les choses ont changé depuis lors.

Xavi a évidemment remplacé Ronald Koeman, tandis que de nouveaux contrats ont été annoncés pour Ansu Fati et Pedri et des extensions seraient également prévues pour Gavi, Ronald Araujo et Ousmane Dembele.

Alves pourrait donc être le dernier arrivé pendant un petit moment à moins que le Barça ne parvienne à lever des fonds et à alléger la masse salariale cet hiver en se débarrassant de certains joueurs indésirables.