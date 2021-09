Le chef de Barcelone Laporta en mission pour attirer la cible principale après un appel fou de Koeman

in

Le président de Barcelone, Joan Laporta, serait désespéré de récupérer Pep Guardiola en tant qu’entraîneur ou à tout autre titre, selon un rapport.

Alors que la chaleur s’intensifie sur le patron actuel Ronald Koeman, Laporta veut que le patron de Manchester City, Guardiola, soit de retour au Camp Nou.

ElNacional’s Le titre se lit comme suit: “Joan Laporta demande à Pep Guardiola s’il veut changer Manchester City pour le Barca.”

C’est presque une “mission impossible” pour Laporta, qui a travaillé avec Guardiola pendant deux ans lorsque le couple était ensemble au Camp Nou de 2008 à 2010.

Ce qui est plus simple, c’est que le patron néerlandais Koeman ressent la chaleur.

Le martèlement de la semaine dernière par le Bayern Munich en Ligue des champions et le match nul 1-1 de lundi contre Grenade le feront regarder par-dessus son épaule.

Le joueur de 58 ans a refusé de parler de la pression après le match.

“Je ne vais plus parler de mon avenir”, a déclaré Koeman, qui a affirmé qu’il n’avait pas les joueurs pour éliminer Grenade.

“Le Barca d’aujourd’hui n’est pas le Barca d’il y a huit ans”, a-t-il déclaré.

“Nous avons joué à la manière du Barça, mais nous n’avons pas la vitesse à la pause parce que [Philippe] Coutinho entre, [Yusuf] Demir ne va pas trop loin et c’est comme ça. Avec Ansu [Fati] ou [Ousmane] Dembele c’est différent, tu as plus de vitesse, mais tu dois chercher des alternatives.

L’équipe de LaLiga a remporté une victoire lors de ses quatre derniers matches. Koeman a également bizarrement utilisé le défenseur central et secondaire Gerard Pique comme attaquant lundi.

Ronald Araujo a marqué tard pour épargner les rougissements du Barça. Et Koeman soulignera le fait que Pique était impliqué après avoir contrôlé le ballon dans la surface.

Selon RAC1, via Mundo Deportivo, Koeman sera définitivement en place pour le choc du Barça avec Cadix jeudi.

Mais ils suggèrent que le Barça cherchera d’éventuels remplaçants si les résultats ne s’améliorent pas entre les matchs avec Cadix et Levante dimanche.

Quelle est la prochaine étape pour Erling Haaland ? Man City, Chelsea, le PSG…

De nombreux rôles ouverts à Pep

Et il semble que Laporta souhaite des retrouvailles avec Guardiola et « fera tout ce qui est en son pouvoir » pour le récupérer « dans les plus brefs délais ».

Ce ne sera pas facile car Guardiola a affirmé que le Barça était du passé. Le joueur de 50 ans a également promis de voir son contrat à City jusqu’en 2023, puis de “faire une pause”.

L’Espagnol a également affirmé le mois dernier qu’il avait à cœur un travail international.

“La prochaine étape sera une équipe nationale, s’il y a une possibilité”, a-t-il déclaré lors d’un événement XP Investimentos.

Si Laporta échoue à attirer Guardiola en tant qu’entraîneur, il lui offrira également un retour en tant que conseiller du président, en charge de La Masia ou en tant que directeur sportif.

ElNacional via Sport Witness affirme qu’avec Guardiola faisant partie de l’équipe technique du Barça avec Mateu Alemany et Jordi Cruyff, Erik Ten Hag “s’intégrerait parfaitement” en tant qu’entraîneur.

LIRE LA SUITE: Ferdinand conseille Liverpool pour un raid parfait à Man City en raison de Guardiola « déroutant »