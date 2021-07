Le chef de cabinet de Boris et les chefs du ministère de la Santé contraints de s’isoler – Le chaos de Covid éclate | Politique | Nouvelles

Barcelone aurait décidé d’abandonner son projet d’échanger Antoine Griezmann contre Saul Niguez cet été, selon plusieurs rapports. Ara et Mundo Deportivo rapportent que le Barça a mis fin au transfert potentiel après avoir décidé que “ce n’est pas une bonne décision”. Les rapports indiquent que le Barça voulait un peu plus que Saul en échange […] More