Le chef de ce matin Clodagh McKenna épouse Harry Herbert à Highclere .

Le mariage de Clodagh et Harry était tout simplement magnifique (Photos: David Hartley / Rex)

Le chef de la télévision Clodagh McKenna s’est marié à Harry Herbert lors d’une superbe cérémonie cette semaine.

Clodagh, 46 ans, et Harry, 62 ans, se sont mariés samedi devant des amis et de la famille au château de Highclere, le lieu étant réputé être le cadre de l’abbaye de Downton Abbey.

Le couple a également été rejoint par des amis célèbres qui étaient là pour leur souhaiter bonne chance, notamment Laura Whitmore et Iain Stirling de Love Island.

Tandis qu’Iain, 33 ans, portait un kilt et tous les accessoires, Laura, 36 ans, a choisi un numéro de dentelle noir et blanc saisissant avec une cuisse fendue et un fascinateur extravagant pour sa tenue.

Laura a partagé son temps entre le Royaume-Uni et l’Espagne lors du tournage de la série actuelle de Love Island, étant récemment apparue pour annoncer que quelqu’un serait largué de la villa.

Outre Laura et Iain, d’autres visages célèbres étaient présents, notamment l’ancien chancelier de l’Échiquier George Osborne, avec sa fiancée Thea Rogers et leur fils Beau.

Clodagh et Harry étaient une image de joie alors qu’ils se mariaient (Photo: David Hartley)



Laura Whitmore et Iain Stirling se sont déguisés pour l’occasion (Photo: David Hartley)



George Osborne a fièrement amené son bébé (Photo: David Hartley)

Clodagh, qui est chef dans This Morning, a rencontré le filleul de la reine Harry en 2017 et a annoncé leurs fiançailles l’année dernière.

Le couple a choisi de se marier au château de Highclere non seulement pour son lien avec Downton Abbey, mais aussi parce que c’était le lieu de naissance de Harry.

Clodagh avait annoncé ses fiançailles en octobre, écrivant sur Instagram : « Nous nous sommes fiancés ! Nous sommes aux anges de bonheur et remercions tout le monde pour ces vœux chaleureux.

Elle a ensuite déclaré à The Today Show sur RTÉ One: «Nous sommes si heureux, nous nous sommes fiancés il y a environ six semaines. Nous avons emménagé ensemble il y a environ deux ans et demi.

Clodagh a ajouté à Evoke: “Il est tellement adorable et il fait de moi une meilleure personne. Il m’a rendu le plus heureux que j’aie jamais été de ma vie. Je suis tellement chanceux.’

