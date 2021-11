Le chef de Delta Airlines a des nouvelles malheureuses pour les voyageurs

Le directeur général de Delta Airlines, Ed Bastian, a déclaré que la bataille contre le changement climatique est sur le point de toucher les clients là où ils le ressentiront le plus : leur portefeuille. Bien que les efforts derrière la hausse potentielle des prix soient raisonnables et significatifs, les clients sont assurés de détester les coûts qui leur sont imposés par les compagnies aériennes.

« Au fil du temps, cela va nous coûter plus cher, mais c’est la bonne approche que nous devons adopter », a déclaré Bastian à BBC News. Le transport aérien est responsable de 2,5% des émissions de carbone au centre du réchauffement climatique qui affecte la planète.

Delta s’est engagé à être neutre en carbone, atteignant le statut en mars 2020 tout en promettant 1 milliard de dollars pour annuler toutes les émissions qu’il crée au cours de la prochaine décennie. Cela s’accompagne cependant d’une augmentation du prix des billets.

« À court terme, le soutien du gouvernement sera nécessaire avec ces coûts, car la décarbonisation de l’aviation sera extrêmement difficile et les efforts actuels devront être considérablement intensifiés », a déclaré Andreas Schafer de l’University College London à propos des changements drastiques auxquels les gens peuvent s’attendre. Ils ajoutent également que les efforts finiront par coûter des milliers de milliards aux compagnies aériennes au lieu de milliards pour atteindre le zéro net, les prix des billets d’avion augmentant d’au moins 10 à 20 %.

« C’est le plus grand défi à long terme auquel cette industrie est confrontée », a déclaré Bastian au point de vente. « Nous sommes dans une industrie qui est classée comme difficile à décarboniser parce que nous n’avons pas encore en masse les biocarburants ou les carburants d’aviation durables (SAF) dont nous aurons besoin. »

Pour aggraver les problèmes, la demande de carburéacteur dans le monde devrait doubler d’ici 2050 et l’entrée inévitable du gouvernement avec une assistance se profile au-dessus pour aider à réduire les prix. Il y a aussi l’augmentation du nombre de vols, dont la moyenne devrait atteindre 10 milliards d’ici 2050 selon l’Association du transport aérien international.

Bastian considère les voyages d’affaires comme un chemin de retour après la pandémie, poussant à un retour aux niveaux où la vie était « normale ». « Toutes les formes de voyage sont sur le chemin du retour. Les familles sont la partie du public voyageur que nous sommes le plus heureux de voir, car il y a eu des histoires vraiment difficiles au fil du temps de familles ne pouvant pas se connecter pendant longtemps [periods] », a déclaré Bastian. « Il y a une véritable unité et un sens du but que nous avons lorsque les gens se réunissent en personne. »

Payeriez-vous un supplément en plus de ce que vous payez déjà pour voyager ? Le monde deviendra-t-il inaccessible à beaucoup alors que nous continuons d’avancer ?