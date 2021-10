Le chef de Dera Sacha Sauda, ​​Gurmeet Ram Rahim, et quatre autres personnes condamnées à la réclusion à perpétuité dans l’affaire du meurtre de Ranjit Singh

Le chef de Dera Sacha Sauda, ​​Gurmeet Ram Rahim Singh, et quatre autres personnes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité dans une affaire de meurtre.

Un tribunal spécial de la CBI a condamné lundi le chef de Dera Sacha Sauda, ​​Gurmeet Ram Rahim Singh, et quatre autres personnes à la réclusion à perpétuité dans une affaire de meurtre. Le 8 octobre, le tribunal avait jugé Ram Rahim et quatre autres accusés coupables du meurtre de son disciple et directeur de la secte Ranjit Singh en 2002.

Avec le chef de Dera, le tribunal avait condamné Krishan Lal, Jasbir Singh, Inder Sain et Sabdil Singh. Un autre accusé dans l’affaire du meurtre était décédé il y a un an.

Mardi, la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana avait rejeté une requête exhortant le tribunal à transférer le procès du tribunal de la CBI à tout autre tribunal de la CBI du Pendjab, de l’Haryana ou de Chandigarh. Le plaidoyer a été déposé par Jagseer Singh et était en instance depuis le 24 août.

Ranjit Singh était l’un des 10 membres influents du comité Dera et a été abattu par quatre hommes armés le 10 juillet 2002. Le CBI avait, dans son acte d’accusation, Ram Rahim avait ourdi un complot pour tuer Ranjit Singh pensant que ce dernier était derrière la diffusion d’une lettre anonyme alléguant le harcèlement sexuel des adeptes de sexe féminin à Dera.

Gurmeet Ram Rahim purge déjà une peine de 20 ans de prison pour avoir violé ses deux disciples. Il a également été condamné à perpétuité dans l’affaire du meurtre du journaliste Ram Chander Chhatarpati. Il est également accusé dans une affaire liée au vol d’un exemplaire du Guru Granth Sahib du Burj Jawahar Singh Wala Gurdwara.

