Le chef de Dortmund abandonne la mise à jour sur les espoirs de Bellingham à Liverpool

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a admis que la cible du transfert de Liverpool, Jude Bellingham, avait pris une « décision consciente » sur son avenir et était « très clair » sur sa prochaine étape.

A seulement 18 ans, Bellingham est déjà l’un des talents les plus recherchés du football européen. Mais pour le partenariat naissant formé entre Declan Rice et Kalvin Phillips, Bellingham serait probablement déjà un titulaire régulier pour l’Angleterre.

De plus grandes opportunités se présenteront sans aucun doute dans un maillot des Trois Lions à l’avenir. Mais pour l’instant, Dortmund est plus qu’heureux de voir le milieu de terrain anglais faire des pas de géant en Allemagne.

En effet, Bellingham se développe rapidement la réputation d’être un milieu de terrain capable de se consacrer à n’importe quel aspect du jeu. Il a ajouté des retours offensifs tangibles à son répertoire cette année, marquant trois buts et six passes décisives dans toutes les compétitions.

Sans surprise, plusieurs des principaux acteurs anglais ont été liés, Liverpool étant passé sous le microscope ces dernières semaines.

Bellingham serait le parfait successeur à long terme de Georginio Wijnaldum. Cependant, Le journal allemand Bild a indiqué que l’enchère commencerait à 102 millions de livres sterling.

On pensait que Dortmund n’avait aucun désir ou n’était soumis à aucune pression pour vendre. En fait, ils ont été signalés comme cherchant à ajouter le frère de Jude, Jobe, à leurs rangs pour augmenter leurs chances de convaincre Jude de rester sur place.

Maintenant, le gourou des transferts Fabrizio Romano a relayé les citations du chef de Dortmund, Michael Zorc. S’adressant à Bild, la mise à jour du réalisateur a été une lecture sombre pour ceux qui souhaitent voir Bellingham à Anfield de si tôt.

« Bellingham a pris une décision consciente en faveur du Borussia et du concept que nous lui avons présenté », a déclaré Zorc.

« Son développement à Dortmund est loin d’être terminé. Sa tête est très claire »

Wijnaldum admet que le PSG manque de ce que Liverpool maîtrisait

Pendant ce temps, le milieu de terrain du PSG Georginio Wijnaldum a admis que l’identité de l’équipe est une différence qu’il a remarquée depuis son départ de Liverpool.

Le joueur de 30 ans a quitté Anfield cet été après l’expiration de son contrat. En conséquence, il a fait partie d’une vague de transferts gratuits pour le PSG.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Wijnaldum a évoqué les différences qu’il a remarquées depuis son arrivée en France. Ce faisant, il a laissé entendre que le PSG manquait de convivialité et de familiarité entre leurs stars que Klopp a aidé à favoriser à Anfield.

« A Liverpool, nous nous connaissions bien, nous avons formé la même équipe pendant cinq ans », a déclaré l’international néerlandais (via le Daily Mirror).

« On avait notre identité, c’était différent. Le style de jeu aussi. Ici, je pense que le coach préfère quand on tourne, quand on ne garde pas la même position.

« A Liverpool, nous avons été ensemble pendant cinq ans et ici c’est une nouvelle équipe, je dois m’habituer à mes coéquipiers, c’est notre première saison ensemble. »

