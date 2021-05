Le chef de GB News déclare la guerre aux Remainers qui ont agi « en faveur de l’UE » | UK | Nouvelles

La revendication a été faite sur LinkedIn par Andrew Cole, qui a créé la nouvelle chaîne aux côtés de Mark Schneider. Plus tôt dans la journée, GB News a annoncé son lancement à 20 heures le dimanche 13 juin.

Andrew Neil, le président de la société, a fait valoir que c’était nécessaire car les médias britanniques sont devenus «trop métropolitains, trop méridionaux et trop bourgeois».

Écrivant sur LinkedIn, M. Cole a déclaré: «GB News: Au fil du temps, nous allons mener des enquêtes spéciales pour dénoncer ceux qui agissent dans les pires intérêts du Royaume-Uni.

«Nous allons également mener des campagnes critiques: on pourrait appeler à une enquête publique sur certains députés, membres des Lords et fonctionnaires qui ont agi contre le Royaume-Uni et en faveur d’une entité étrangère (l’UE) pendant les années du Brexit.

«Beaucoup de notre public cible souhaite voir cette enquête se concrétiser.»

Alors que la Grande-Bretagne a voté pour la sortie de l’UE en juin 2016, la sortie officielle n’a eu lieu qu’en janvier 2020.

Le Brexit a été retardé à plusieurs reprises au Parlement après que Mme May ait perdu sa majorité aux élections générales de 2017.

De nombreux partis travaillistes, libéraux démocrates et certains députés conservateurs rebelles ont tenté de forcer la relance du référendum.

GB News sera le premier grand réseau d’information britannique lancé depuis Sky News en 1989.

LIRE LA SUITE: Le dîner de Noël est menacé alors que l’industrie britannique de la viande émet une alerte

M. Neil, un ancien rédacteur en chef du Sunday Times qui a travaillé pour la BBC pendant plus de 25 ans, a expliqué la raison d’être de la nouvelle chaîne dans le Daily Express.

Il a écrit : « Je crois que notre conversation nationale est devenue trop métropolitaine, trop méridionale et trop bourgeoise.

«Certains journalistes et commentateurs semblent trop convaincus que leurs hypothèses de gauche libérale doivent sûrement être partagées par toute personne sensée du pays.

«Mais beaucoup de ces mêmes personnes sensées en ont assez. Ils se sentent exclus et ignorés.

«Il y a une agitation, un sentiment auquel on leur parle; qu’une grande partie des médias ne reflète plus leurs valeurs ou ne partage plus leurs préoccupations.

«GB News s’adresse directement à ces personnes.»

Alors que la Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE en janvier 2020, elle est restée étroitement liée au bloc pendant la période de transition du Brexit.

Cela a duré jusqu’à fin décembre, date à laquelle il a été remplacé par le nouvel accord Brexit de Boris Johnson.

Jusque-là, le Royaume-Uni est resté membre du marché unique européen et a continué à mettre en œuvre de nombreuses lois adoptées à Bruxelles.

L’accord de M. Johnson a rétabli la Grande-Bretagne en tant que nation commerçante pleinement indépendante.