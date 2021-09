Le chef de Gibraltar se rend à Londres pour des pourparlers de crise alors qu’il s’attaque au chaos de l’accord sur le Brexit | Politique | Nouvelles

in

Fabian Picardo, ministre en chef de Gibraltar, s’est envolé pour le Royaume-Uni pour la première fois en 13 mois. Le territoire britannique d’outre-mer est au centre d’une dispute entre le Royaume-Uni et l’UE après le Brexit, car l’accès à Gibraltar n’était pas inclus dans l’accord commercial. En vertu d’une proposition de l’UE, l’Espagne prendrait le contrôle de la frontière extérieure du pays.

M. Picardo a annoncé sa première visite au Royaume-Uni depuis 2020 sur Twitter.

L’honorable Dr Joseph Garcia CMG MP, ministre en chef adjoint, remplacera M. Picardo pendant son absence.

Le ministre en chef a déclaré: «Avant la pandémie, je me rendais au Royaume-Uni plusieurs fois par mois et parfois même plus d’une fois par semaine.

« Bien que les choses ne soient pas encore revenues à la normale, une lueur de retour à la normalité commence à apparaître.

“Je suis impatient d’assister aux conférences du parti cette année et de défendre la cause de Gibraltar auprès de la base des partis travailliste et conservateur, comme nous l’avons toujours fait.”

Lors de son premier événement au Royaume-Uni, M. Picardo a assisté au Congrès national du Parti travailliste à Brighton.

S’exprimant lors de la soirée, il a déclaré qu’il espérait que le Royaume-Uni et l’UE parviendront à un accord post-Brexit qui facilitera la “fluidité” à la frontière espagnole.

Il a ajouté : « J’espère que (un nouveau traité) nous permettra de profiter de la liberté de circulation des personnes.

“Pas en termes de liberté de circulation de l’Union européenne, mais d’accès fluide des personnes à Gibraltar via l’espace Schengen, qui commence en Espagne.”

Le ministre en chef de Gibraltar a ajouté qu’il était “très confiant” qu’un accord serait conclu qui “montrerait le meilleur de ce que signifiait l’adhésion de Gibraltar à l’UE” dans un “nouvel accord sur mesure”.

Gibraltar ne fait pas partie des accords sur le Brexit entrés en vigueur le 1er janvier.

Le gouvernement et la Commission européenne espèrent commencer bientôt à négocier un traité pour réglementer le territoire britannique d’outre-mer.

Le Royaume-Uni a toutefois prévenu qu’il s’apprêtait à mettre sur la table une solution “non négociée” compte tenu de son désaccord avec les termes initiaux de la négociation rendus publics par la Commission.

En juillet, l’ancien ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a accusé l’UE de chercher à « saper la souveraineté du Royaume-Uni sur Gibraltar ».

Un projet de mandat de la Commission européenne donne une plus grande responsabilité aux fonctionnaires espagnols pour gérer la frontière de Gibraltar.

Le Royaume-Uni, Gibraltar et l’Espagne ont convenu en décembre que l’agence des frontières de l’UE, Frontex, jouerait un rôle de premier plan dans la gestion des allées et venues.

M. Raab a déclaré à l’époque que le projet “entre directement en conflit” avec l’accord de décembre, et a ajouté: “Nous avons toujours fait preuve de pragmatisme et de flexibilité dans la recherche d’arrangements qui fonctionnent pour toutes les parties, et nous sommes déçus que cela n’ait pas été réciproque.

“Nous exhortons l’UE à réfléchir à nouveau.”

La Commission européenne a insisté sur le fait que les projets de propositions « proposent des solutions pour supprimer les contrôles physiques et les contrôles des personnes et des biens » à la frontière entre l’Espagne et Gibraltar.

Il a ajouté : « Il est sans préjudice des questions de souveraineté et de juridiction, et se concentre sur la coopération dans la région. »

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, a ajouté : « En présentant ce projet de mandat, nous honorons l’engagement politique que nous avons pris envers l’Espagne pour entamer les négociations d’un accord séparé entre l’UE et le Royaume-Uni sur Gibraltar.

“Il s’agit d’un mandat détaillé, qui vise à avoir un impact positif pour ceux qui vivent et travaillent de part et d’autre de la frontière entre l’Espagne et Gibraltar, tout en protégeant l’intégrité de l’espace Schengen et du marché unique.”

Reportage supplémentaire de Maria Ortega