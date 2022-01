Le chef de Gibraltar s’en prend à la souveraineté de Rock « nous ne ferons aucun compromis » | Monde | Des nouvelles

Dans son message du Nouvel An, M. Garcia a déclaré qu’il y avait « des défis difficiles et des décisions difficiles » à venir pour le Rocher au milieu des négociations sur le Brexit et de la pandémie de COVID-19 en cours. Il a déclaré qu’il était « essentiel » pour Gibraltar de « bien faire les choses » dans les négociations avec l’UE sur l’avenir du Rocher après la sortie du Royaume-Uni du bloc.

M. Garcia a déclaré: «Contrairement à la pandémie, les gens ne vont pas perdre la vie ici, mais l’importance d’une issue positive aux négociations du traité n’est perdue pour personne.

« L’objectif reste de forger une relation future de Gibraltar avec l’Union européenne qui soit conforme à notre position bien connue sur la souveraineté.

« Nous nous éloignerons d’un traité plutôt que de compromettre notre droit d’aînesse. »

Le territoire britannique d’outre-mer est au centre d’une querelle entre le Royaume-Uni et l’UE après le Brexit, car l’accès à Gibraltar n’était pas inclus dans l’accord commercial.

En vertu d’une proposition de l’UE, l’Espagne prendrait le contrôle de la frontière extérieure du pays.

Depuis lors, Madrid a intensifié ses tentatives d’utiliser la division britannique de l’UE pour récupérer le territoire britannique d’outre-mer

« En effet, le but d’une négociation de traité réussie est précisément de nous éloigner de cet univers alternatif peu attrayant.

« En bref, nous devons comprendre que nous sommes tous dans le même bateau. »

La veille du Nouvel An de l’année dernière – le dernier jour avant que le Royaume-Uni ne se libère de l’UE – un accord a été conclu avec l’Espagne qui maintiendrait la libre circulation des personnes vers et depuis Gibraltar.

Pour éviter une frontière dure, il a été convenu que Gibraltar rejoindrait la zone Schengen de l’UE et suivrait les autres règles de Bruxelles, tout en restant un territoire britannique d’outre-mer.

L’accord signifiait également que l’UE enverrait des gardes-frontières Frontex pour faciliter la libre circulation vers et depuis Gibraltar.

L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes – également connue sous le nom de Frontex – est une agence de l’UE chargée du contrôle des frontières de l’espace Schengen européen.

Pour que l’accord Royaume-Uni-Espagne devienne définitif, il doit être codifié dans un traité Royaume-Uni-UE.

Mais la Commission européenne a déclenché la colère au Royaume-Uni en juillet lorsqu’elle a publié un projet de lignes directrices s’écartant de l’accord initial entre le Royaume-Uni et l’Espagne.

Les changements laissaient entendre que les autorités frontalières espagnoles seraient stationnées à Gibraltar par opposition à Frontex, ce à quoi le Royaume-Uni s’oppose.

Le statut post-Brexit de Gibraltar est important car le territoire dépend d’environ 15 000 travailleurs espagnols traversant chaque jour la frontière qu’il partage avec l’Espagne.