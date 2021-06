CBDC

Le chef de la banque centrale de Russie déclare que les CBDC sont nécessaires pour les systèmes financiers

La chef de la banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, a déclaré que la décision de son pays de créer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) était due à ses avantages perçus.

Le prototype numérique du rouble serait lancé cette année

S’exprimant dans une interview à CNBC, le gouverneur de la banque apex a déclaré que la Russie avait l’intention de déployer son prototype de rouble numérique d’ici la fin de cette année.

Nabiullina a déclaré que le document de consultation sur le rouble numérique avait été publié en octobre et que la banque prévoyait de piloter et de tester la CBDC l’année prochaine.

Parlant plus loin, Nabiullina a déclaré qu’elle croyait fermement que les monnaies numériques seraient l’avenir des systèmes financiers. Selon elle, il existe un grand besoin de systèmes de paiement rapides et bon marché, et les CBDC peuvent combler cette lacune.

Cependant, le gouverneur de la banque centrale prédit qu’il y aura des défis dans les paiements transfrontaliers utilisant les CBDC développées indépendamment par différentes banques centrales.

« Si chaque banque crée [its] propre système, des systèmes technologiques aux normes locales, il sera très difficile de créer des interconnexions entre ces systèmes pour faciliter tous les paiements transfrontaliers.

Nabiullina a également discuté du risque persistant de sanctions américaines et de la façon dont les politiques sont conçues pour gérer ce risque.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie au fil des ans pour avoir prétendument interféré avec les élections et de nombreuses cyberattaques.

Concernant les crypto-monnaies, Nabiullina a déclaré qu’elle pensait que les crypto-monnaies présentaient plusieurs risques, notamment le blanchiment d’argent en raison de son anonymat et de son manque de transparence.

Jusqu’en janvier de cette année, les crypto-monnaies étaient illégales en Russie. Le pays avait auparavant interdit toutes les activités impliquant des crypto-monnaies, les qualifiant de criminelles, en vertu de sa réglementation anti-blanchiment.

Bien que l’interdiction ait été levée, les crypto-monnaies ne sont pas autorisées à être utilisées pour les paiements dans le pays.

Les banques centrales progressent avec les pilotes CBDC

De nombreux pays vont de l’avant avec leurs plans de CBDC.

Selon une enquête de la Banque des règlements internationaux (BRI), 86 % des 65 banques faîtières interrogées en sont aux premières étapes de la création d’une CBDC, tandis que 15 % se lancent dans des programmes pilotes.

Cependant, la Chine a clairement indiqué son intention de s’imposer comme un acteur central sur le marché mondial émergent des devises numériques.

Le pays a commencé à travailler sur l’initiative en 2014 et a déjà mené des essais massifs dans de grandes villes comme Shenzhen, Chengdu et Hangzhou, ainsi que dans des institutions commerciales.

Des pays comme la Norvège ont également commencé à explorer les CBDC et ont même révélé qu’ils commenceraient à tester les intégrations techniques des CDBC.

Au Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre et le Trésor britannique ont collaboré pour créer un groupe de travail CBDC afin de coordonner l’exploration d’une CBDC potentielle au Royaume-Uni.

D’un autre côté, les États-Unis adoptent toujours une approche prudente pour tester ou explorer les CBDC sans aucune annonce ferme à ce sujet.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.