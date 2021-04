Le chef de la Banque mondiale s’attend à ce que le G20 prolonge le gel des paiements de la dette jusqu’à la fin de 2021

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, assiste à la table ronde «1 + 6» à la maison d’hôtes d’État Diaoyutai à Pékin

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré lundi qu’il s’attendait à ce que la Chine, les États-Unis et d’autres grandes économies du Groupe des 20 prolongent le gel des paiements du service de la dette bilatérale jusqu’à la fin de 2021, lors de leur réunion cette semaine.

L’Initiative de suspension du service de la dette du G20 (DSSI) a déjà aidé les pays à reporter environ 5,7 milliards de dollars de paiements jusqu’à la fin de 2020, avec 7,3 milliards de dollars supplémentaires en paiements différés attendus jusqu’en juin, selon les données de la Banque mondiale.

Prolonger le gel des paiements de la dette jusqu’à la fin de l’année permettrait d’économiser encore plus d’argent que les pays pourraient utiliser pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et soutenir leurs économies, a déclaré Malpass aux journalistes, mais n’a donné aucune estimation précise.

Il a dit que les membres du G20 stipuleraient probablement qu’une telle prolongation serait la «dernière ou finale» offerte.

Cela inciterait les pays à s’orienter vers des «solutions plus permanentes à leur situation d’endettement», y compris à travers le Cadre commun du G20 pour le traitement de la dette, ont déclaré la Banque mondiale et le Fonds monétaire international dans un document conjoint préparé ici pour leurs réunions de printemps cette semaine.

Alors que le gel temporaire des paiements de la dette aiderait, Malpass a déclaré qu’un «allégement réel de la dette» serait nécessaire à plus long terme pour permettre aux pays les plus pauvres de réduire le fardeau de leur dette insoutenable à un niveau plus modéré.

Le document du FMI et de la Banque mondiale a déclaré que les pays à faible revenu continuaient de renforcer leur compréhension et leur confiance dans le Cadre commun, ce qui pourrait limiter son utilisation initiale.

Il a déclaré que la prolongation du gel de la dette de la DSSI donnerait le temps au processus-cadre de devenir pleinement opérationnel, mais qu’elle pourrait également retarder les «décisions de restructuration difficiles mais nécessaires» pour certains pays.

Jusqu’à présent, a-t-il déclaré, seuls trois pays – la Zambie, l’Éthiopie et le Tchad – avaient demandé un traitement de la dette dans le cadre commun convenu par les membres du G20 et le Club de Paris des créanciers bilatéraux officiels, mais 35 pays étaient désormais jugés «à haut risque. de surendettement ou de surendettement. »

Malpass a déclaré que la Chine – de loin le plus grand créancier bilatéral officiel du monde – avait fait preuve de réceptivité à l’engagement international sur la nécessité d’une plus grande transparence, comme le montrent les discussions du G20 sur la question en 2020, mais que des travaux supplémentaires étaient nécessaires.

«Nous faisons des progrès, mais je pense qu’il reste encore beaucoup à faire», a déclaré Malpass lors d’une table ronde au début des réunions du printemps.

Malpass a déclaré que la priorité absolue de la Banque mondiale était de reconstituer les ressources de l’Association internationale de développement, son bras d’assistance aux pays les plus pauvres, ce qu’elle entend atteindre d’ici décembre.

Il pourrait également y avoir place pour une augmentation de capital sélective pour répondre aux besoins spécifiques résultant de la pandémie, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le FMI a déclaré que son conseil d’administration avait approuvé une troisième tranche de subventions pour ses 28 pays membres les plus pauvres dans le cadre du Fonds de confinement et de secours en cas de catastrophe (CCRT) pour couvrir tous les services de la dette éligibles dus au FMI.

Les subventions, d’un montant total de 238 millions de dollars, couvriront les paiements du service de la dette de ces pays au FMI jusqu’au 15 octobre, leur libérant des fonds à dépenser pour lutter contre la pandémie COVID-19 et atténuer son impact économique.