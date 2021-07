Le chef de la Dem de l’État du Nouveau-Mexique démissionne dans le cadre d’une enquête sur le racket et le blanchiment d’argent

La chef de la majorité à la Chambre du Nouveau-Mexique, Sheryl Williams Stapleton, a démissionné vendredi dans le cadre d’une enquête criminelle concernant des allégations de racket et de blanchiment d’argent.

La législatrice de l’État démocrate a “sans équivoque” nié les allégations, mais a écrit dans une lettre au secrétaire d’État du Nouveau-Mexique qu’elle estimait que sa démission était dans l’intérêt de l’État, selon le Santa Fe New Mexican.

“C’est une décision qui me pèse lourdement, et que j’ai prise après une énorme considération du meilleur intérêt du peuple”, a-t-elle écrit. “En bref, parce que je dois consacrer beaucoup de temps et d’énergie pour me défendre pleinement contre ces allégations, je pense qu’il est dans le meilleur intérêt de cet État et de la Chambre des représentants que ma position en tant que membre de la Chambre des représentants et Majority Floor Leader soit remplacé par un représentant capable de reprendre pleinement et avec compétence les tâches et les fonctions nécessaires pour continuer à servir ce grand État. »

Sa décision a été soutenue par le gouverneur Michelle Lujan Grisham et les dirigeants démocrates de la Statehouse.

“Ce sont des allégations incroyablement graves et significatives”, a déclaré Grisham vendredi. “Je prévois une enquête policière rigoureuse et approfondie.”

La chef de la majorité de la Chambre du Nouveau-Mexique, Sheryl Williams Stapleton, prend la parole après la fin de la session législative annuelle de l’État à Santa Fe, Nouveau-Mexique, le 20 mars 2021. (Associated Press)

Le président de la Chambre, Brian Egolf, a publié vendredi une déclaration conjointe avec la whip de la majorité de la Chambre, Doreen Gallegos, et la présidente du caucus de la majorité de la Chambre, D. Wonda Johnson : « Compte tenu du poids des allégations contre le représentant Stapleton et de l’enquête en cours, sa démission de la Chambre est appropriée et dans le meilleur intérêt de la législature et de l’État.

Les dirigeants républicains des États au Sénat ont qualifié les preuves de « accablantes » dans un communiqué vendredi, selon le New Mexican.

“La corruption par des agents publics a longtemps tourmenté notre État et nous devons envoyer un message selon lequel personne, quel que soit son titre ou son statut, n’est au-dessus de la loi”, indique le communiqué.

Les autorités ont exécuté des mandats de perquisition dans les bureaux des écoles publiques d’Albuquerque et au domicile de Stapleton cette semaine dans le cadre de l’enquête, qui comprend également des pots-de-vin illégaux présumés et d’éventuelles violations d’une loi régissant la conduite des législateurs de l’État.

Stapleton supervise l’enseignement technique professionnel pour les écoles publiques d’Albuquerque, le plus grand district scolaire de l’État et le premier employeur d’Albuquerque. Elle est en congé administratif.

Les allégations de « fraude » du surintendant de district Scott Elder ont déclenché l’enquête sur la conduite de Stapleton plus tôt cette année, liée à ses relations avec Robotics Management Learning Systems LLC, une entreprise qui fournit des logiciels informatiques au district.

“Notre système précédent n’établissait pas de contrôles adéquats sur cet employé”, a écrit Elder dans un e-mail aux employés du district en début de semaine. “Les processus internes n’ont pas réussi à arrêter cette fraude. Pour cela, je m’excuse auprès de vous et du public. Surtout, je m’excuse auprès de nos étudiants et de leurs familles. Je suis profondément désolé pour le mal causé à la suite de cela.”

Stapleton a déclaré au district que la société avait fourni un programme interactif unique appelé CyberQuest, le donnant comme justification pour un contrat à fournisseur unique, selon un affidavit de mandat de perquisition publié mercredi. Le district a déclaré que le programme semblait être un quiz en ligne standardisé qui n’était pas utilisé par de nombreux étudiants.

Les enquêteurs et les responsables du district scolaire ont remis en question l’existence de l’entreprise car elle n’avait aucune présence physique et seulement une adresse à Washington, DC et une boîte postale au Nouveau-Mexique.

Stapleton est intervenu lorsque le contrat de l’entreprise avec le district scolaire semblait être en danger, fournissant de la documentation et agissant comme intermédiaire, selon un affidavit de mandat de perquisition.

Bien qu’elle ait eu un contrat à fournisseur unique pendant des années, l’entreprise a passé le processus d’appel d’offres formel en 2019. Le district est resté avec l’entreprise mais pour moins que ce qu’il avait payé les années précédentes. Dans l’ensemble, le district a versé à l’entreprise plus de 5,4 millions de dollars de 2006 à mai 2021.

L’affidavit du mandat de perquisition montrait que Stapleton avait accès à la boîte postale où les chèques étaient envoyés à Robotics, et la vidéosurveillance la montrait en train de déposer des chèques du district scolaire pour Robotics à plusieurs reprises.

Les actions législatives de Stapleton et plus de 950 000 $ en chèques de la société à des organisations à but non lucratif, un restaurant et un compte bancaire lié à elle font également l’objet d’une enquête. De là, de l’argent est allé directement à Stapleton, ont déclaré les enquêteurs.

Stapleton, un ancien enseignant, a commencé à siéger à l’Assemblée législative en 1995.

l’Associated Press a contribué à ce rapport.