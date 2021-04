Le chef de la diversité de la BBC considère que «Luther» n’est pas «authentique» ⋆ .

Il y a eu des discussions sur l’émission de la BBC Luther et sur la façon dont elle est qualifiée de «représentation» noire.

Luther est un drame policier de la BBC créé par Neil Cross sur l’inspecteur en chef John Luther (Idris Elba) résolvant des meurtres brutaux dans l’unité des crimes graves du MET. Il s’est déroulé de 2010 à 2019, et il y a eu des discussions sur un possible film en préparation.

Miranda Wayland, responsable de la diversité créative de la BBC, a déclaré à la conférence de presse du MIPTV: «Quand [Luther] d’abord, tout le monde a adoré le fait qu’Idris Elba était là – un personnage noir très fort. Nous sommes tous tombés amoureux de lui. Qui n’a pas, non? Mais après avoir abordé la deuxième série, vous avez un peu comme, d’accord, il n’a pas d’amis noirs, il ne mange pas de nourriture caribéenne, cela ne semble pas authentique.

Les pensées de Wayland ne sont pas totalement hors de propos, puisque la série a été écrite presque entièrement par le créateur Cross, qui est un homme blanc. Il a déclaré en réponse aux commentaires que «je n’ai aucune connaissance, aucune expertise ou aucun droit d’essayer de m’attaquer d’une manière ou d’une autre à l’expérience d’être un homme noir dans la Grande-Bretagne moderne.» Il a poursuivi: «Cela aurait été un acte d’une immense arrogance pour moi d’essayer d’écrire un personnage noir. Nous aurions fini avec l’idée d’un écrivain blanc légèrement embarrassé, ignorant, de la classe moyenne, d’un personnage noir.

Cross a délibérément fait du personnage de Luther un détective grisonnant et solitaire et, par conséquent, il n’a pas beaucoup d’amis et sa vie intérieure n’est en grande partie pas un facteur important dans la série. L’acteur Idris Elba a déjà déclaré qu’une partie de son attirance pour le rôle était qu’il ne contenait aucun élément stéréotypé.

Le rôle est en grande partie «daltonien» dans la construction parce que, à bien des égards, il n’est pas conçu pour jouer autre chose que ce que le drame policier demande habituellement à ses acteurs masculins.

Luther est une émission tellement étrange à propos de laquelle choisir de faire cette déclaration parce que le personnage de Luther est un personnage solitaire. Je ne me souviens pas qu’il ait mangé ou qu’il ait vraiment eu des amis. Son travail a consumé sa vie et sa santé mentale.

L’évolution de la cuisine caribéenne en particulier est un peu discordante car nous ne savons pas quelle est l’ethnie de Luther. Idris Elba lui-même est d’origine sierra-léonaise et ghanéenne, donc si cela était censé indiquer sa noirceur, cela ne correspond même pas à la sienne. De plus, en tant que membre de la diaspora caribéenne, oui, la nourriture fait partie de ma culture, mais lorsque vous grandissez dans une culture à dominante blanche (comme Luther le fait), cela a également un impact sur vos habitudes alimentaires.

Je pense que le point de Wayland est un point en couches qui est confus à cause de la série qu’elle a choisie. Il n’y a pas d’expérience noire monolithique unique, et elle ne peut pas être résumée avec seulement des aliments ou votre groupe d’amis. Cependant, Luther est un spectacle avec une avance noire et beaucoup de diversité, mais dans les coulisses, c’était probablement un environnement largement blanc. Il est bon pour les émissions de penser à la sphère plus large de la représentation et d’aller au-delà du simple personnage principal du BIPOC et de personne d’autre.

Mais, il est également important que, si nous rappelons constamment aux gens que le BIPOC n’est pas un monolithe, nous ne cherchons pas de sténographie stéréotypée dans un récit qui ne se concentre sur aucune vie intérieure. C’est une danse compliquée, et j’ai personnellement préféré que Cross écrit simplement Luther en tant que détective et n’essaye pas de créer un récit sur Blackness.

C’est seulement mon opinion. Quel est ton?

