Le chef de la marque Jordan, Larry Miller, admet avoir tué un homme à 16 ans

Ex-président des Trail Blazers de Portland et actuel président de Jordan Brand Larry Miller partage son secret le plus sombre avec le monde … admettant qu’il a tué un homme à l’âge de 16 ans et l’a caché à ses amis les plus proches – y compris Michael Jordan — jusque récemment.

Miller a détaillé l’incident de septembre 1965 dans une interview avec Sports illustrés cette semaine… disant qu’il était un « gangbanger » cherchant des représailles après qu’un ami a été poignardé et tué dans l’ouest de Philadelphie… alors il a avalé une bouteille de vin, a saisi son arme et est parti à la recherche d’un membre d’un gang rival.

Miller dit qu’il a fini par tirer et tuer la première personne qu’il a vue – un jeune de 18 ans Edouard Blanc – bien qu’il ne sache pas si l’homme était même impliqué dans le meurtre de son ami.

« C’est ce qui rend les choses encore plus difficiles pour moi, car c’était sans aucune raison », a déclaré Miller au point de vente. « Je veux dire, il n’y avait aucune raison valable pour que cela se produise. Et c’est la chose avec laquelle je lutte vraiment et c’est – vous savez, c’est la chose à laquelle je pense tous les jours. »

« C’est comme si j’avais fait ça, et à quelqu’un qui – ce n’était pas une raison de le faire. Et c’est la partie qui me dérange vraiment. »

Miller a été arrêté peu de temps après… et a fini par passer de nombreuses années derrière les barreaux jusqu’à ses 30 ans.

Une fois sorti, Miller est devenu un énorme succès dans le secteur des affaires – il a été embauché par Nike en 1997 et a été président de Jordan Brand de 1999 à 2006 avant de rejoindre les Blazers. Il est ensuite revenu à son poste précédent avec Nike/Jordan en 2012

Miller dit qu’il a passé les derniers mois à partager lentement son secret avec son entourage … et de MJ au commissaire de la NBA Adam Argent, les réponses qu’il a reçues ont été positives.

Maintenant, Miller espère utiliser son histoire pour laisser un impact positif sur les jeunes d’aujourd’hui… et se bat pour donner une seconde chance à ceux qui ont également traversé des moments difficiles.

« Si je pouvais revenir en arrière et le défaire, je le ferais absolument », a ajouté Miller. « Je ne peux pas. Donc tout ce que je peux faire, c’est essayer de faire ce que je peux pour aider les autres et peut-être essayer d’empêcher que cela n’arrive à quelqu’un d’autre. »