Le chef de la minorité parlementaire McCarthy dénonce la «règle du parti unique» pour le pic de COVID, «l’économie paralysée»

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., a fait valoir dimanche que « la règle du parti unique » » a conduit à « une augmentation du COVID, des écoles fermées et une économie paralysée ».

Il a également fustigé l’administration Biden pour n’avoir « aucune responsabilité », soulignant que les républicains de la Chambre en 2022 seront en mesure de tenir l’administration et les démocrates « responsables et de remettre l’Amérique sur la bonne voie ».

McCarthy a fait ces commentaires lors d’une interview exclusive sur « Sunday Morning Futures » alors qu’il discutait des priorités pour la nouvelle session de la Chambre.

Il a également fustigé « l’objectif numéro un des démocrates », qui, selon lui, est la législation de réforme électorale HR 1.

HR 1, la plus grande refonte de la loi électorale américaine depuis au moins une génération, touche à de nombreux aspects du processus de vote. Il obligerait les États à inscrire automatiquement les électeurs éligibles et à proposer une inscription le jour même. Cela limiterait la capacité des États à purger les électeurs inscrits de leurs listes et à restaurer les droits de vote des anciens criminels. Parmi des dizaines d’autres dispositions, elle obligerait également les États à offrir 15 jours de vote anticipé et à autoriser le vote par correspondance sans excuse.

McCarthy a fait valoir que les démocrates devraient se concentrer sur « la sécurisation de notre frontière » et « remettre les petites entreprises au travail ».

Les présidents des deux comités de réélection du Congrès du GOP semblent très confiants dans le fait que les républicains regagneront la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat à mi-parcours de 2022.

« Nous allons reprendre le Sénat, absolument », a promis le sénateur Rick Scott de Floride, président du Comité sénatorial républicain national, dans une interview à Fox News il y a deux mois.

Et le président du Comité national républicain du Congrès, le représentant Tom Emmer du Minnesota, a déclaré à Fox News à peu près à la même époque : « Notez mes mots : les républicains entreront au 118e Congrès avec une majorité et une classe record de membres diversifiés. »

McCarthy est également « optimiste » quant au fait que les républicains regagneront la majorité à la Chambre des représentants, soulignant pour accueillir Maria Bartiromo dimanche qu' »il y a de nombreux domaines dans lesquels nous devons les retenir [Democrats] redevable. »

« D’abord et avant tout, si nous avons la chance de gagner la confiance du peuple américain et de gagner la majorité, nous sécuriserons cette frontière pour arrêter le trafic d’êtres humains et le trafic de drogue », a-t-il déclaré.

« Nous faciliterons l’ouverture d’une petite entreprise, pas plus difficile. Nous rendrons l’Amérique indépendante de l’énergie à nouveau, le prix de l’essence plus bas, pour pouvoir fabriquer ici en Amérique. »

« Nous adopterons la » Déclaration des droits des parents « », a poursuivi McCarthy, soulignant que ces mesures ne sont « qu’un début ».

DEMS’ HR 1 BENEFICIERAIT DES MEMBRES DE LA MAISON AOC, PELOSI, MEDIA DOMINANT LE PLUS : EXPERTS

En novembre, le sénateur Josh Hawley, R-Mo., a présenté la « Déclaration des droits des parents », dans une tentative « de défendre les droits fondamentaux des parents contre les efforts visant à les exclure de l’éducation de leurs enfants », selon un communiqué de presse. former son bureau.

Les démocrates espèrent défendre leurs majorités très minces dans les deux chambres lors des élections de mi-mandat de cette année, mais ils sont confrontés à des vents contraires historiques et font face à un environnement politique défavorable accentué par les chiffres des sondages du président Biden.

A la Chambre, les Républicains ont largement dépassé les attentes en 2020 et ont pris une grosse part de la majorité des Démocrates. Alors que le GOP a perdu le contrôle de la Maison Blanche et du Sénat, les républicains ont renversé une douzaine de sièges à la Chambre et ont besoin d’un gain net de seulement cinq dans la chambre de 435 membres en novembre pour regagner une majorité qu’ils détenaient pendant huit ans avant de la perdre au milieu d’un vague bleue à mi-parcours 2018.

Les républicains ont l’histoire de leur côté. En moyenne, le parti qui remporte la Maison Blanche lors d’une élection présidentielle perd plus de 25 sièges à la Chambre lors de l’élection de mi-mandat qui s’ensuit. Et le processus de redécoupage du Congrès une fois par décennie peut favoriser le GOP, car les républicains contrôlent plus de législatures d’État et de bureaux de gouverneurs que les démocrates.

Les départs à la retraite sont souvent considérés comme un premier baromètre des choses à venir à moyen terme. Et l’année dernière, 23 démocrates de la Chambre ont annoncé qu’ils prendraient leur retraite après le mandat actuel ou chercheraient un autre poste lors des élections de 2022, contre seulement 13 républicains de la Chambre.

MCCARTHY COMPREND LES MOYENS DE 2022 À UNE « TEMPÊTE DE 100 ANS »

« Si nous parvenons à remporter la majorité, c’est ainsi que nous pourrons gouverner », a déclaré McCarthy à Bartiromo dimanche, notant que « les lignes n’ont pas encore été tracées ».

Il a également souligné tous les départs à la retraite des démocrates de la Chambre.

Lorsqu’on lui a demandé combien de sièges à la Chambre, selon lui, pouvaient être inversés, McCarthy a répondu que les républicains « veulent gagner suffisamment pour que nous ayons une majorité gouvernementale », ce qui, selon lui, « signifie atteindre le royaume de 20 et plus ».

« Si nous avons la chance de remporter 35 sièges républicains, ce serait la plus grande majorité républicaine depuis plus de cent ans », a-t-il déclaré.

Le comité de campagne du Congrès démocrate (DCCC) a souligné à Fox News que « les démocrates de la Chambre se dirigent vers les mi-mandats avec des chiffres de collecte de fonds record, des investissements plus tôt que jamais dans l’organisation et un programme très populaire parmi les électeurs du champ de bataille ».

Le porte-parole du DCCC, Chris Taylor, a fait valoir que parce que « les électeurs voient les membres et les candidats démocrates concentrés sur le redémarrage de l’économie et le retour des gens au travail », le DCCC estime que « titulaire ou non, nous sommes confiants dans notre capacité à gagner la Chambre encore une fois . »

OBTENEZ L’APPLICATION FOX NEWS

Paul Steinhauser et Brittany De Lea de Fox News ont contribué à ce rapport.