Le chef de la NASA ordonne aux chercheurs d’étudier les ovnis au milieu d’un rapport du Pentagone – “Nous voulons savoir” | Bizarre | Nouvelles

Bill Nelson, qui est récemment devenu le nouvel administrateur de la NASA le mois dernier, a déclaré qu’il n’y avait encore aucune preuve que des extraterrestres aient visité la Terre, mais a admis qu’il était trop tôt pour écarter cette possibilité. Les recherches de l’agence spatiale américaine sur le phénomène surviennent alors que le Pentagone se prépare à rendre public un rapport détaillant toutes les enquêtes sur les ovnis connues par l’armée américaine.

S’exprimant sur la récente rencontre avec un OVNI filmée par des pilotes de l’US Navy, M. Nelson a déclaré à CNN : « Nous ne savons pas si c’est extraterrestre. Nous ne savons pas si c’est un ennemi. On ne sait pas s’il s’agit d’un phénomène optique.

« Nous ne pensons pas [it’s an optical phenomenon] à cause des caractéristiques décrites par ces pilotes de jet de la Navy… Et donc, en fin de compte, nous voulons savoir. »

L’attaché de presse de la NASA, Jackie McGuinness, a déclaré aux journalistes que M. Nelson n’avait pas établi de groupe de travail officiel pour enquêter sur les ovnis.

Cependant, elle a ajouté que les chercheurs pourraient examiner le sujet comme bon leur semble.

Elle a déclaré : « Il n’y a pas vraiment beaucoup de données et … les scientifiques devraient être libres de suivre ces pistes, et cela ne devrait pas être stigmatisé.

“C’est un phénomène vraiment intéressant et les Américains s’y intéressent clairement [so if] les scientifiques veulent enquêter, ils devraient.

Des rapports récents ont suggéré que le Pentagone craignait que les objets mystérieux filmés lors de la récente rencontre avec la marine américaine puissent être des expériences d’armes « hypersoniques » chinoises ou russes.

La technologie expérimentale qui peut lancer des avions ou des missiles jusqu’à 4 000 milles à l’heure expliquerait peut-être comment les objets mystérieux sont capables de se déplacer d’une manière qui défie les lois de la physique.

Le rapport très attendu du Pentagone devrait être publié d’ici le 25 juin.