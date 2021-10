Le chef de la NFLPA, DeMaurice Smith, qualifie les fuites de courrier électronique de « irrespectueuses et inacceptables »

Vendredi, le directeur exécutif de la NFL Players Association, DeMaurice Smith, a appelé la ligue à publier tous les courriels de l’enquête sur l’inconduite au travail concernant l’équipe de football de Washington après que la dernière révélation a montré une relation chaleureuse entre un ancien cadre et un avocat de premier plan.

Les messages chaleureux entre le meilleur avocat de la NFL, Jeff Pash, et l’ancien président de Washington, Bruce Allen, ont été révélés jeudi soir dans des articles du New York Times et du Wall Street Journal. Pash et Allen auraient parlé de Smith lors des négociations collectives entre les propriétaires et les joueurs.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

DOSSIER – Dans ce c, le directeur exécutif de la NFL Players Association, DeMaurice Smith, prend la parole lors de la conférence de presse annuelle sur l’état de l’union à Miami Beach, en Floride. La NFL a réagi fortement et rapidement le vendredi 8 octobre 2021 à un rapport que Jon Gruden a utilisé un commentaire raciste à propos de Smith dans un e-mail il y a 10 ans. Une histoire du Wall Street Journal a noté que Gruden, qui travaillait alors pour ESPN et maintenant entraîneur des Las Vegas Raiders, faisait référence de manière raciste aux traits du visage de Smith. (AP Photo/Chris Carlson, dossier)

« Les révélations de ces derniers jours sur ce que Jeff Pash, Bruce Allen et d’autres ont dit en privé sont à la fois irrespectueuses et inacceptables dans notre sport, nos affaires et notre société et j’ai transmis mes réflexions directement au commissaire concernant ce dernier communiqué de courrier électronique », Smith a tweeté vendredi.

« Nos joueurs ont prouvé à maintes reprises qu’ils étaient des leaders sur des questions qui comptent à la fois pour notre pays et leurs communautés, et pour ceux de la ligue et des clubs d’insinuer le contraire est absurde.

LES E-MAILS DE L’AVOCAT DE LA NFL JEFF PASH AVEC L’EX-DIRECTEUR DE WASHINGTON EXAMINÉS DANS DE NOUVEAUX RAPPORTS

NEW ORLEANS, LA – 21 MARS: Jeff Pash, vice-président exécutif de la NFL, s’adresse aux médias lors des réunions annuelles des propriétaires de la NFL à l’hôtel Roosevelt le 21 mars 2011 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Malgré un lock-out imposé par les propriétaires de la NFL en vigueur depuis le 12 mars, la ligue organise sa réunion annuelle des propriétaires à la Nouvelle-Orléans. (Photo de Sean Gardner/.)

« Nos joueurs méritent un compte rendu complet de toute autre inconduite de la NFL, c’est pourquoi nous demandons une fois de plus à la ligue de publier tous les e-mails de l’enquête de Washington. Toute preuve ou connaissance que cela a été supprimé doit être mise en lumière. «

Selon le Times, Smith était « en colère » après qu’Allen lui ait refusé une passe sur le terrain pour un match à domicile à Washington. Pash a également décrit Smith comme le « nouveau shérif de la ville ».

Smith et les négociations collectives avaient également été un sujet de conversation dans les fuites de courrier électronique de Jon Gruden. L’ancien entraîneur des Las Vegas Raiders a utilisé une troupe raciste pour décrire le patron de la NFLPA, ce qui a été le premier coup porté à sa chute éventuelle avec l’équipe.

La NFL a repoussé toute spéculation néfaste sur les conversations de Pash avec Allen.

Le président Bruce Allen des Redskins de Washington regarde avant le match entre les Redskins de Washington et les Dolphins de Miami au Hard Rock Stadium le 13 octobre 2019 à Miami, en Floride. (Photo de Michael Reaves/.)

« La communication entre les employés du bureau de la ligue et les dirigeants du club a lieu quotidiennement », a déclaré Jeff Miller, vice-président exécutif des communications de la ligue, au New York Times dans un communiqué. « Jeff Pash est un cadre respecté et de haut niveau de la NFL. Tout effort pour présenter ces e-mails comme inappropriés est soit trompeur, soit manifestement faux. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, a déclaré que la ligue n’avait pas l’intention de publier les courriels impliqués dans l’enquête.