Le chef de la NRA Wayne LaPierre témoigne lors d’un procès pour faillite ⋆ .

Le troisième jour du procès de faillite étroitement surveillé de la National Rifle Association, le témoin vedette a pris la barre. Wayne LaPierre, PDG et vice-président exécutif du groupe de défense des droits des armes à feu, a été confronté à des questions sur les affirmations des régulateurs new-yorkais selon lesquelles il utilisait l’argent des donateurs comme sa «tirelire» personnelle pour des safaris à travers le monde, des excursions de yachting et une «escouade glamour» pour sa femme.

Lors de son premier jour d’interrogatoire, LaPierre a admis qu’il n’avait pas informé plusieurs hauts responsables de la NRA qu’il déposerait sa demande de mise en faillite avant de le faire, y compris un membre du conseil d’administration qui aurait été son successeur. LaPierre a également témoigné qu’il n’a pas informé les membres du conseil de la création d’une société Sea Girt, LLC, qu’il a créée au Texas dans le but de déposer son bilan ici. Décrite par les régulateurs comme une «société écran», Sea Girt avait des actifs dépassant ses dettes à l’époque.

Les dépositions antérieures et les allégations de LaPierre dans le procès de New York rendent le témoignage en cours du chef de la NRA très attendu.

Dans un procès à la bombe l’année dernière, le procureur général de New York Letitia James (D) a accusé LaPierre d’avoir inséré un «contrat de pilule empoisonnée» pour consolider son pouvoir au sein de la NRA et se garantir un revenu à vie de plus de 17 millions de dollars. LaPierre aurait utilisé l’argent de l’organisation à but non lucratif pour des voyages de luxe, une excursion sur un yacht de 108 pieds appelé Illusions et des safaris tous frais payés à travers le monde. La NRA a déposé son bilan au Texas pour éviter leur annihilation ordonnée par le tribunal, mais le procès a révélé davantage de secrets de l’organisation.

Fin mars, LaPierre a pris la sellette pendant deux jours au sujet de certaines des allégations formulées par le bureau de James. Les transcriptions montrent le chef de la NRA détaillant les voyages sur le yacht, qui appartenait au producteur hollywoodien Stanton McKenzie, se vantait de «plusieurs cabines», d’une poignée de membres du personnel, d’un cuisinier à bord et de «deux WaveRunners sur le bateau». Les régulateurs ont déclaré que LaPierre n’a pas marqué ses voyages gratuits sur des formulaires de conflit d’intérêts.

Interrogé sur son voyage inaugural sur le yacht Illusions, LaPierre a répondu lors de la déposition du 23 mars: «Je pense que c’était après le tournage de Sandy Hook, l’été après le tournage de Sandy Hook.

LaPierre faisait référence aux fusillades de masse qui ont tué 26 personnes, dont 20 enfants, à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut, le 12 décembre 2012. La tragédie a galvanisé le mouvement de contrôle des armes à feu et a déclenché des litiges en cours contre les principaux fabricants d’armes à feu dans le Connecticut.

Les déclarations liminaires de la procédure de faillite de la NRA lundi ont amené une autre allégation selon laquelle l’épouse de LaPierre avait une «escouade glamour» qui s’occupait d’elle à la charge des donateurs de la NRA.

Créée à l’origine à New York il y a environ 150 ans, la NRA est le plus ancien groupe de défense des armes à feu du pays, et le procès menaçait de la fermer et de la mettre sous séquestre pour violation de la loi sur les organismes de bienfaisance de l’État. LaPierre espérait repousser ce sort en déclarant faillite au Texas, où le bureau du procureur général prétend avoir créé la «société écran détenue à 100%» Sea Girt LLC pour établir la compétence des procédures de faillite dans le Lone Star State.

Environ deux semaines après sa déposition, LaPierre a repris la sellette le troisième jour du procès pour faillite à Dallas, au Texas. Pas plus tôt que le chef du bureau des organismes de bienfaisance du procureur général James Sheehan a commencé son interrogatoire, que le public a appris comment le chef de la NRA évite une piste numérique.

« Est-il vrai que vous n’envoyez aucun e-mail? » A demandé Sheehan.

«C’est exact», répondit LaPierre.

« Est-il vrai que vous n’envoyez aucun SMS? » l’avocat a continué.

«C’est exact», répondit à nouveau le chef de la NRA.

Avant que LaPierre ne prenne la parole, l’avocat général de la NRA John Frazer a résisté aux questions pendant deux jours. Il a dit à l’assistant du procureur général de New York Emily Stern qu’il ne savait pas que le groupe poursuivrait en justice leur société de relations publiques de longue date Ackerman McQueen avant que cela ne se produise. Stern avait tenté d’établir le contrôle de LaPierre sur l’organisation, lui permettant de prendre une décision exécutive comme celle-là à l’insu de son avocat général.

N’étant plus un allié de la NRA, Ackerman McQueen a rejoint le bureau du procureur général pour exhorter le juge de faillite Harlin Hale rejeter la requête au motif qu’elle a été déposée de mauvaise foi.

Lors du dépôt de sa pétition, la NRA s’est vantée dans un communiqué de presse d’être dans sa «meilleure situation financière depuis des années», et le groupe a ouvertement reconnu que son plan était de «Dump New York» pour éviter d’éventuelles responsabilités pour un climat réglementaire plus favorable en Texas.

Sur le chemin de la campagne électorale pour devenir procureur général de New York, James a qualifié la NRA d ‘«organisation terroriste», et le groupe rejette régulièrement ces mots contre elle pour attaquer le procès comme étant politiquement motivé. Son bureau décrit l’affaire comme une application directe de la loi sur les organismes de bienfaisance de New York.

Plus tôt mercredi, l’avocat d’Ackerman McQueen Mike Gruber a fait pression sur Frazer sur la position de la NRA selon laquelle le groupe devait déposer son bilan au Texas en raison d’un cadre réglementaire militarisé à New York. Gruber a noté que les allégations sont actuellement devant des juges d’État et fédéraux à New York, dont l’équité n’a pas été remise en question par la NRA.

«Si les tribunaux ne sont pas armés contre la NRA, quel est le problème?» Demanda Gruber.

Évitant de contester les juges, Frazer a noté que les litiges comportent des risques inhérents: «Parfois, les processus sont imprévisibles.»

L’interrogatoire de Gruber a révélé que le cabinet d’avocats Brewer avait facturé à la NRA une facture facturant 59 155,25 $ pour la ligne «Russie» en 2020. Avant que les accusations ne puissent être pleinement expliquées, une objection fondée sur la confidentialité a rayé l’affaire du dossier du tribunal. Agent russe Maria Butina’s Les tentatives d’infiltration de la NRA ont conduit à une série de titres embarrassants pour le groupe d’armes à feu, lors de ses poursuites et de son éventuelle expulsion des États-Unis en 2019.

(Photo par Alex Wong / .)

Vous avez un conseil que nous devrions savoir? [email protected]