Le chef de la patrouille frontalière de l’ancien président Trump s’est fait démanteler pour avoir fait partie du groupe Facebook raciste ⋆ .

Dans une révélation choquante, la chef Carla Provost, ancienne chef de la US Border Patrol, a admis qu’elle faisait partie d’un groupe Facebook secret qui publiait des commentaires désobligeants sur les législateurs et se moquait des migrants juste pour qu’elle puisse voir ce que le personnel avait à dire à son sujet.

Lors d’une audition devant le Congrès à Washington, Provost a déclaré qu’elle en savait peu sur le groupe et qu’elle se connectait rarement à Facebook, déclarant: «J’ai rejoint Facebook en 2016 principalement pour contacter des amis et des collègues.»

Elle affirme également avoir signalé l’appartenance au groupe Facebook à une division de surveillance de la protection des douanes et des frontières des États-Unis et a déclaré: «J’ai vu ces messages très offensants et absolument inacceptables dans le rapport ProPublica.»

«En 2017… un collègue m’a invité dans certains groupes, ils m’avaient mentionné que dans mon rôle intérimaire en tant que chef à l’époque, certains des agents discutaient de la façon dont je faisais et c’était quelque chose qui m’intéressait à coup sûr.» -Chef Carla Provost

Actuellement, soixante-deux employés de la patrouille frontalière et huit anciens employés font l’objet d’une enquête pour leur appartenance au groupe Facebook appelé «J’ai 10-15 ans».

Le groupe présente des messages d’agents remettant en question l’image graphique qui a récemment fait surface d’un père migrant et de son enfant qui se sont noyés pendant leur voyage.

Le groupe publie également des photos de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez avec des commentaires grossiers et photoshoppées pour donner l’impression qu’elle accomplit un acte illicite sur Donald Trump.

Au cours de l’audience, Provost a déclaré qu’elle avait également donné ses informations de connexion et de mot de passe au Bureau de la responsabilité professionnelle.

Curieusement, cependant, elle affirme également une certaine ignorance du groupe en disant: «Je ne savais même pas à l’époque à quel groupe j’étais» même après avoir admis qu’elle avait posté des commentaires dans le groupe.

Provost a déclaré que son commentaire portait sur un message sur l’émission télévisée «Jeopardy» et qu’elle ne s’est impliquée que ce jour-là parce qu’il y avait des commentaires spécifiques à son sujet là-bas.

Provost affirme: «Je suis aussi scandalisé que tout le monde en ce qui concerne les déclarations qui ont été faites sur cette page.»

L’audience du Congrès a abordé un certain nombre d’autres questions, notamment le financement de la patrouille des frontières et le nombre élevé de familles de migrants arrivant à la frontière.

Les membres du comité ont été critiques, se demandant s’il y avait ou non des modèles d’abus avec la patrouille frontalière de Trump.

Le représentant démocrate néerlandais Ruppersberger du Maryland a déclaré: “Vous avez un long chemin à parcourir maintenant pour reconstruire votre réputation auprès de la personne moyenne dans ce pays.”

Le prévôt a cependant défendu la patrouille frontalière en disant: «Quelques pommes pourries ne sont pas représentatives de l’organisation.»

