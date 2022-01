Le chef de la patrouille frontalière testé positif pour COVID-19, exhorte les vaccinations

Le chef des douanes et de la patrouille frontalière des États-Unis, Raul Ortiz, a annoncé mercredi qu’il avait été testé positif au COVID-19 après avoir ressenti des symptômes. Il a encouragé les Américains à se faire vacciner.

« Plus tôt dans la journée, je devais recevoir mon Booster mais je me sentais symptomatique et j’ai passé un test #COVID. J’ai été testé positif et je m’isole, j’espère me sentir mieux. Mes symptômes auraient pu être pires si je n’avais pas été vacciné », a tweeté Ortiz , qui est le chef du CBP depuis août 2021.

« J’exhorte tout le monde à suivre les conseils des professionnels de la santé et à se faire vacciner. Je fais partie des centaines de membres du personnel de l’#USBP en quarantaine. Nos agents de première ligne ont combattu ce virus depuis le début et je les félicite. Nous continuerons d’être #vigilants comme nous protégeons notre nation », a-t-il ajouté.

Le mandat vaccinal pour les agents du CBP s’est avéré controversé. L’administration Biden a annoncé en septembre que tous les employés fédéraux devaient être complètement vaccinés d’ici le 22 novembre sous peine de licenciement. Un haut responsable du CBP a récemment déclaré que des « lettres de conseil » avaient été envoyées aux employés qui ont refusé de se faire vacciner, ce qui les met « en garde ».

« Une lettre de conseil met un employé en garde », a déclaré le haut responsable du CBP à Intercept le mois dernier. « Les lettres de conseil préparent le terrain – la direction peut dire : « Hé, nous vous avons dit que vous alliez faire l’objet de mesures disciplinaires pour avoir omis de suivre les instructions. » »

En octobre, le CBP a déclaré aux superviseurs qu’ils devaient pousser les employés à se conformer au mandat de vaccin de l’administration Biden, sinon ils pourraient être eux-mêmes licenciés, selon un e-mail obtenu par Fox News à l’époque.

