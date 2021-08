Le chef de la police de Charleston “très en colère” contre l’augmentation de la criminalité aux États-Unis

Le chef de la police de Caroline du Sud, Luther Reynolds, a déclaré à “Justice with Jeanine” qu’il était “très en colère” contre la montée de la criminalité aux États-Unis et a déclaré qu’il y avait “beaucoup plus que nous pouvons faire” pour l’arrêter.

CHARLESTON, SC CHEF DE LA POLICE ‘FED UP’ DES VIOLENTS, RÉPÉTITIFS

LUTHER REYNOLDS : Je suis très en colère. Je parle à mes collègues à travers le pays, et il y a un thème retentissant, et nous avons un grand soutien ici et nous avons une ville très sûre. Mais, notre État, puisque l’enregistrement des données depuis 1960 a enregistré les crimes les plus violents, en 2020 a eu le plus de meurtres dans l’histoire de notre État et nous sommes sur la bonne voie pour faire pire cette année que l’année dernière.

Chacune de ces victimes a un visage, chacune de ces communautés mérite mieux. J’entends les sons d’une mère qui pleure qui vient de perdre un enfant. Je vous promets que vous ne pouvez jamais oublier cela de votre esprit lorsque vous entendez cela, voyez cela et êtes témoin de cela.

Ça se passe trop. C’est évitable, c’est prévisible, et il y a tellement plus que nous pouvons faire lorsque nous arrêtons des récidivistes violents armés, ce que nous faisons tout le temps. Ils doivent aller en prison et ils doivent y rester, et ce n’est pas le cas.

