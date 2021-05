Le chef de la police de Detroit, James Craig, pourrait courir contre Gretchen Whitmer l’année prochaine – RedState ⋆ .

Eh bien, disons simplement que S *** vient de devenir intéressant pour la course au poste de gouverneur 2022 ici dans le Michigan pour Gretchen Whitmer.

Super duper intéressant si cela s’avère être vrai et le chef de la police de Detroit, James Craig, pourrait se présenter contre elle.

Comme la plupart des gens qui ont lu mes précédents articles ici à RedState le savent, je suis un fervent partisan d’un journaliste local du nom de Charlie LeDuff et de son émission le No Bullshit News Hour. LeDuff a été l’une des rares personnes à avoir réellement pris le temps de faire de vrais reportages sur certains des hi-jinks ici au Michigan et à travers le pays. Voici quelques exemples…

Le gouverneur du Michigan s’est faufilé en Floride dans un jet de milliardaires et personne ne semble s’en soucier et Un journaliste gagnant de Pulitzer annonce un procès COVID contre le gouverneur du Michigan.

Aujourd’hui spectacle, Charlie et ses co-animateurs, Karen Dumas, Marc Fellhauer et Detroit Red, ont annoncé des «nouvelles à moitié cuites» comme Charlie l’appelait, avec une rumeur selon laquelle le chef de la police de Detroit, James Craig, se présenterait comme républicain l’année prochaine contre Whitmer.

Voici l’annonce d’aujourd’hui No Bullshit News Hour à 2 h 09…

Charlie: Qui va se présenter contre Gretchen Whitmer du côté républicain parce qu’ils n’ont personne? Voici ce que j’entends. The No Bullshit News Hour a appris que très probablement et très probablement le chef de la police de Detroit, James Craig, démissionnera de son siège et courra sur le ticket républicain pour la nomination du gouverneur du Michigan.

Il a ensuite confirmé ce rapport avec Karen qui a travaillé dans la politique de Detroit et du Michigan et qui a une longue liste de contacts dans et autour de la Motor City. Elle a entendu la même chose que LeDuff a été dite.

Je ne peux pas vous dire à quel point ce serait un gros problème pour l’État du Michigan et le Michigan GOP d’avoir quelqu’un avec ce type d’expérience pour pouvoir affronter l’échec de l’administration Whitmer et leurs (excuses à Ric Flair) stylin ‘, profilin’, conduite en limousine, vol à réaction, ratissage des feuilles au chalet, se dirigeant vers la Floride, brisant toutes les recommandations du MDHHS concernant les fils d’une arme à feu COVID.

Même avec toute la mauvaise gestion dont Gretchen a fait preuve cette année, j’ai dit lors de ma propre émission la semaine dernière qu’elle est toujours une exposition 50-50 à la réélection. Pour ceux d’entre vous en dehors de l’État du Michigan qui pensent que l’État des grandes fuites est en quelque sorte un État rouge ou violet en raison de la victoire de Trump en 2016 sur 11000 voix, laissez-moi vous aider.

Le Michigan est un État bleu à moins que vous ne donniez aux cols bleus ici une raison de passer au violet. De plus, le Michigan GOP a tendance à se tirer une balle dans les mois avant de se hisser sur la ligne de départ dans une course politique, il n’est donc pas justifié de lui faire beaucoup confiance.

Cependant, James Craig apporte une dynamique différente s’il entre réellement dans la course.

Craig est né à Detroit et a commencé sa carrière dans le domaine de l’application de la loi au sein du département de police de Detroit en 1977. Il a servi dans le département de Los Angeles et également en tant que chef à Portland, Maine et Cincinnati, Ohio, avant de prendre le premier poste dans sa ville natale en 2013.

Il a dirigé le DPD à travers les émeutes de Defund The Police de l’été dernier qui ont éclaté à travers le pays avec très peu d’incidents ici à Detroit. Cela pourrait être dû au fait que DPD, sous sa direction, a travaillé pour établir une relation avec des militants et des dirigeants communautaires avant que des incidents ne se produisent. Cette approche proactive est utile en temps de crise afin que vous sachiez déjà à qui vous avez affaire et leur faites confiance.

Est-ce que ce que je viens d’écrire changera la présidence du gouverneur le 1er janvier 2023?

Nan.

Cependant, quelqu’un qui a connu du succès dans tous les aspects de sa carrière par rapport au désastre que nous avons vécu au cours des 2 1/2 dernières années à Lansing vaut vraiment la peine d’être examiné. Vous ne savez jamais ce qui se passera dans le feu d’une campagne et ce qui sortira de quelqu’un qui court, mais je soupçonne que s’il y avait quelque chose de mauvais à propos de Craig, cela aurait déjà chuté. Les chefs de police qui réussissent sont la cible des mauvais acteurs politiques et Craig n’a eu aucun scandale qui le touche.

Comme je l’ai dit ci-dessus, il y a quelques jours à peine, je pensais que Whitmer avait toutes les chances de gagner si elle décidait de se présenter à nouveau. Si ces rapports sont vrais et que James devait être le candidat du GOP, je lui mets mon bitcoin pour gagner d’au moins 5 points.

Que les jeux commencent.

