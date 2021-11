Le chef de la police de Houston a mis en garde Travis contre «l’énergie de la foule» avant le concert d’Astroworld

Le chef de la police de Houston était tellement préoccupé par le contrôle des foules au festival Astroworld qu’il s’est rendu à Travis Scottbande-annonce pour exprimer son inquiétude face à « l’énergie dans la foule ».

Le chef de la police Troy Finner a déclaré que « l’énergie » en prévision du festival s’était intensifiée depuis des mois… ceci selon le NY Times. Le chef a attribué l’énergie à la pandémie, au fait que les billets coûtaient des centaines de dollars et que l’événement lui-même avait une histoire de foules difficiles à contrôler.

Le chef connaissait personnellement Travis et l’admirait pour tout le bon travail qu’il faisait à Houston.

Cela dit, il est clair que le chef était préoccupé par la foule enflée et anxieuse.

Le chef est peut-être allé à la caravane parce que certaines personnes qui voulaient entrer avant le concert ont commencé à abattre des barricades.

Des sources connectées à Travis disent à TMZ … le chef n’a jamais dit à Travis de débrancher l’émission. De plus, les sources disent que Travis n’a jamais été informé d’arrêter le spectacle avant 22h10 – plus d’une heure après le début du spectacle – via son appareil intra-auriculaire. Les sources continuent en disant que le commissaire des incendies était également maman.

Bien que Travis dise qu’à cause de la pyrotechnie, des lumières stroboscopiques et tout, il ne pouvait pas voir l’étendue de la calamité.

Et, il y a ceci… nos sources disent qu’à un moment donné, les agents travaillant sur le spectacle près de la scène filmaient le concert sur leurs téléphones portables… en d’autres termes, ne faisaient pas leur travail.

Il y avait aussi ce signe inquiétant avant le concert… il n’y avait que 47 membres du personnel de sécurité sur place au festival 2019…

Comme nous l’avons signalé, 8 personnes sont mortes pendant le chaos et des centaines ont été blessées.

Les décès dus à l’événement allaient d’adolescents à de jeunes adultes : un adolescent de 14 ans, un de 16 ans, deux de 21 ans, deux de 23 ans, un de 27 ans et un homme dont l’âge était inconnu.

Travis Scott est allé sur Instagram pour partager sa tristesse et ses condoléances concernant l’événement et qu’il travaillait avec Houston PD. Il s’est également engagé à rembourser les billets du festival et a annulé un prochain spectacle à Vegas.

En plus du contrôle des foules, le chef Finner a déclaré qu’un agent de sécurité travaillant sur l’événement avait ressenti une piqûre au cou par un agresseur inconnu alors qu’il tentait de retenir un citoyen – et il est rapidement tombé inconscient.

Finner dit que le garde a été réanimé par l’utilisation de NARCAN … et que le personnel médical a effectivement vu quelque chose sur son cou qui indiquait qu’il avait été poignardé avec une seringue.