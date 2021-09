Le chef de la police de la Nouvelle-Orléans dit que de «nombreuses» arrestations ont eu lieu ce week-end pour pillage à la suite de l’ouragan Ida

Des policiers ont procédé à de “nombreuses” arrestations liées au pillage à la Nouvelle-Orléans alors que la ville poursuit ses efforts de secours à la suite de l’ouragan Ida, ont annoncé lundi des responsables.

Le chef de la police Shaun Ferguson a brièvement évoqué les informations faisant état de pillages lors d’une mise à jour sur la sécurité publique aux côtés des dirigeants et des responsables de la ville lors d’une conférence de presse.

“Nous continuons de procéder à de nombreuses arrestations pour pillage tout au long du week-end et continuerons de le faire”, a-t-il déclaré, sans révéler le nombre d’arrestations effectuées.

Le service de police travaille avec la Garde nationale et d’autres agences pour dissuader et répondre aux informations faisant état de pillages, car certaines parties de la ville sont toujours sans électricité et sans services essentiels.

Le magasin Karofsky subit de graves dommages après que l’ouragan Ida a frappé la Nouvelle-Orléans avec des vents violents en Louisiane. Les autorités ont déclaré lundi que de “nombreuses” arrestations avaient été effectuées ce week-end pour pillage. (REUTERS/Devika Krishna Kumar)

Il a également noté que les résidents et les propriétaires d’entreprises ont signalé des cambriolages à leur retour dans leurs maisons et leurs entreprises. Au cas où le couvre-feu de 20 heures de la ville serait levé avant que le courant ne soit complètement rétabli, les autorités “mettront en place un déploiement” de soldats des forces de l’ordre et de la Garde pour lutter contre et dissuader tout pillage dans ces communautés, a déclaré le chef.

La semaine dernière, le shérif de la paroisse d’Orléans, Marlin Gusman, a déclaré à WWL-TV que 40 personnes avaient été arrêtées pour pillage dans la ville. Les autorités ont repoussé qu’il y avait eu des pillages généralisés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il n’y a pas de pillage généralisé. Il y a une empathie et une coopération communautaire généralisées”, a déclaré aux journalistes le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, la semaine dernière.

L’ouragan Ida a fait au moins 66 morts, détruit des maisons et inondé de nombreux quartiers dans son sillage.