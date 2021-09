Le chef de la police de Londres utilise le 11 septembre pour attaquer le cryptage de bout en bout

Le chef de la police de Londres, Cressida Dick, a profité du 20e anniversaire du 11 septembre pour attaquer des entreprises comme Apple, WhatsApp, Telegram et Signal pour offrir des services de messagerie cryptés de bout en bout.

Il suit le ministre de l’Intérieur britannique – en charge de la police pour le Royaume-Uni – à la recherche d’entreprises technologiques pour trouver un moyen de briser le cryptage de bout en bout…

Le commissaire de la police métropolitaine Dick a écrit un article d’opinion dans The Telegraph dans lequel elle s’est souvenue du 11 septembre et a déclaré que les services de messagerie cryptés rendent l’arrêt des attaques terroristes plus difficile, voire impossible.

Il y a vingt ans, le monde était considéré comme l’un des attentats terroristes les plus dévastateurs se produisant sur les écrans de télévision. J’ai été récemment nommé commandant du Met à l’époque. J’ai regardé au 9ème étage de Scotland Yard, et au fur et à mesure que les événements se déroulaient, j’ai réalisé qu’ils auraient non seulement un impact sismique aux États-Unis, mais que les répliques et les réverbérations seraient ressenties ici au Royaume-Uni et dans le monde entier. […] Le 11 septembre a été un moment décisif, confirmant que le terrorisme était une menace véritablement mondiale qui nécessitait une réponse mondiale. Depuis lors, le paysage du terrorisme a changé et s’est transformé de plusieurs manières. Ce qui a commencé comme notre réponse à la menace croissante des groupes terroristes islamistes tels qu’al-Qaïda au début des années 2000 s’est poursuivi jusqu’à affronter Daech et sa capacité à inspirer et à diriger des attaques à travers le monde, jusqu’à la menace terroriste de l’extrême droite groupes. Ce changement mondial ne s’est accéléré que ces dernières années avec les progrès des technologies de communication. Les groupes terroristes – quelle que soit leur idéologie ou leur persuasion déformée – ont exploité cela pour atteindre, recruter et inspirer n’importe qui, n’importe où et à tout moment via les médias sociaux et Internet. A la menace de cellules terroristes sophistiquées dirigées depuis l’étranger s’est ajoutée celle d’individus effectuant des attaques rudimentaires avec très peu de planification ou d’avertissement. L’accent mis actuellement sur le cryptage par de nombreuses grandes entreprises technologiques ne sert qu’à rendre notre travail d’identification et d’arrêt de ces personnes encore plus difficile, voire impossible dans certains cas.

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a annoncé la semaine dernière que le gouvernement recherchait des entreprises technologiques capables de trouver un moyen “d’assurer la sécurité des enfants dans des environnements tels que les plateformes de messagerie en ligne avec un cryptage de bout en bout”. À eux deux, ils ont utilisé les deux problèmes les plus émouvants du terrorisme et des abus sexuels sur enfants comme justification pour chercher à compromettre la confidentialité de services de messagerie comme iMessage, FaceTime et WhatsApp.

Les déclarations se sont produites à un moment où même Apple est attaqué pour ses plans d’analyse CSAM. Il a été confronté à d’importantes objections de la part d’associations de défense des droits civiques, d’employés d’Apple et de professionnels de la sécurité, et a réagi en retardant son déploiement prévu.

Photo : Paul Gover/The Telegraph

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :