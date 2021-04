Le chef de la police de Minneapolis indique que Derek Chauvin a violé la politique du département ⋆ .

Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a déclaré lundi qu’il pensait que l’acte de l’ancien officier Derek Chauvin de placer son genou sur le cou de George Floyd et de le laisser là ne reflétait pas la politique, la formation, les valeurs et l’éthique du département.

«La limitation consciente du cou par la politique, mentionne une pression légère à modérée. Quand je regarde la pièce 17 et quand je regarde l’expression du visage de M. Floyd, cela n’apparaît d’aucune façon, forme ou forme qui est une pression légère à modérée », a déclaré Arradondo. «Je suis tout à fait d’accord que cela enfreint notre politique», a-t-il déclaré.

«Une fois que M. Floyd avait cessé de résister et certainement une fois qu’il était en détresse et qu’il essayait de le verbaliser, cela aurait dû s’arrêter. Il y a un caractère raisonnable initial à essayer de simplement le maîtriser… dans les premières secondes. Mais une fois qu’il n’y avait plus de résistance, et clairement lorsque M. Floyd n’était plus réactif et même immobile, de continuer à appliquer ce niveau de force à une personne, prononcée, menottée derrière le dos, qui en aucune façon, forme ou la forme est tout ce qui relève de la politique », ni« cela ne fait partie de notre formation et cela ne fait certainement pas partie de notre éthique ou de nos valeurs », a-t-il déclaré.

Le témoignage dans le procès très médiatisé intervient après que des manifestations et des troubles civils ont éclaté l’année dernière à la suite de la mort de Floyd.

