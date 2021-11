Le chef de la police de Waukesha confirme plusieurs décès lors d’un défilé

Le maire, le chef de la police et le chef des pompiers de Waukesha, WI, ont tenu une conférence de presse dimanche soir pour confirmer la triste nouvelle qu’il y avait eu plusieurs morts après qu’une voiture a traversé un défilé de vacances, et que le suspect était en garde à vue.

Plus tôt dimanche, un stagiaire du Milwaukee Journal Sentinel Kaylee Staral avait signalé qu’un SUV rouge avait foncé dans la foule, renversant les gens au sol. Dans une interview avec CNN Paméla Brun, Staral avait déclaré que la police locale avait déclaré qu’au moins 30 personnes avaient été blessées et que des coups de feu auraient été tirés. Des vidéos sur les réseaux sociaux prises par des passants montraient diverses vues du SUV percutant les barrières et accélérant dans la rue.

Maire de Waukesha Shawn Reilly a pris la parole en premier, affirmant que sa ville avait « vécu une horrible tragédie insensée » et qu’il était « profondément attristé de savoir que tant de membres de notre communauté sont allés à un défilé mais ont fini par subir des blessures et des chagrins d’amour », expressément sa sympathie à ceux qui étaient tués ou blessés, leurs familles et tous ceux qui ont été témoins des événements tragiques.

Reilly a demandé des prières pour ceux qui se remettaient de leurs blessures et de leurs proches en deuil, et pour la guérison de toutes les personnes impliquées, puis a remis le microphone au chef de la police Dan Thompson.

L' »incident tragique » s’est produit à 16h39 CT, a déclaré Thompson, lors du défilé de Noël de Waukesha lorsqu' »un SUV rouge a traversé les barricades en direction ouest en descendant la rue Main ».

Thompson a confirmé que le véhicule avait heurté plus de 20 personnes, dont certains étaient des enfants, et qu’il y avait eu plusieurs morts.

« Nous ne publierons pas d’informations sur les décès pour le moment pendant que nous travaillons à informer les membres de la famille du défunt », a déclaré Thompson.

En ce qui concerne les rapports antérieurs de coups de feu, Thompson a confirmé qu’« un officier a bien déchargé son arme sur un véhicule suspect pour essayer d’arrêter le véhicule » et qu’aucun passant n’a été blessé par le déchargement de l’arme.

La police avait une personne d’intérêt en garde à vue, a poursuivi Thompson, et ne cherchait plus un véhicule suspect. On ne savait pas pour le moment si l’incident avait un lien avec le terrorisme », a-t-il déclaré, prévenant qu’il s’agissait « encore d’une enquête très fluide ».

Chef des pompiers Steve Howard a ensuite pris la parole et a déclaré que son service faisait partie du défilé car ils avaient traditionnellement un camion de pompiers dans le défilé, ils étaient donc là sur les lieux. Immédiatement après l’incident, les pompiers de Waukesha sont intervenus à partir de cinq stations et ont activé leurs « protocoles de pertes massives », a-t-il déclaré.

Le service d’incendie « a transporté un total de 11 adultes et 12 patients pédiatriques vers six hôpitaux de la région », a déclaré Howard, confirmant le rapport de Thompson selon lequel il y avait eu plusieurs décès.

Thompson a noté que les policiers et les membres de la famille ont également aidé à transporter les victimes vers les hôpitaux locaux, et le nombre total de morts et de blessés n’était pas encore connu.

La ville avait mis en place un abri en place pendant qu’ils inspectaient la scène du crime, mais cela avait depuis été levé.

Un porte-parole de la ville a déclaré que toute information supplémentaire serait publiée sur les comptes de médias sociaux de la ville.

