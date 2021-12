Le chef de la police suspendu pour de faux commentaires sur la carte COVID

Un chef de police de Caroline du Nord a été suspendu pour avoir dit aux agents qu’ils pouvaient obtenir de fausses cartes de vaccination COVID dans une prétendue « clinique » d’auto-vaccination après s’être injectés dans les salles de bain ou avoir jeté des doses de vaccin supposées à la poubelle.

Selon une lettre obtenue par un certain nombre de journalistes de la région, le chef TJ Smith du service de police d’Oakboro, en Caroline du Nord, a été déterminé par l’administrateur de la ville Doug Burgess avoir enfreint à la fois la politique du personnel de la ville et un manuel de politique du service de police. Smith s’est engagé dans « [d]conduite personnelle etrimentale » qui incluait « d’informer les agents des forces de l’ordre de se rendre dans une » clinique « où ils pourraient obtenir une preuve des cartes de vaccination COVID 19 sans être vaccinés », allègue la lettre.

Quant à la politique de la ville, la lettre dit que la conduite du chef constituait «[f]escroquerie » et impliquait « des actes mettant en danger la propriété d’autrui ». La lettre suggérait également que le chef était «[s]servant un intérêt conflictuel.

En ce qui concerne le manuel de la police, la lettre allègue des violations des normes de « conduite générale », de « compétence » et indique que le chef n’a pas fait preuve d’« obéissance aux lois et aux règles et règlements ».

« Sur la base de mon examen de toutes les informations disponibles et à condition qu’elles concernent vos manquements à la conduite du personnel, je vous mets en congé sans solde pendant deux semaines civiles, à compter du 21 décembre 2021 », lit-on dans la lettre de Burgess à Smith. « Vous êtes placé en probation pendant six mois civils, à compter du 21 décembre 2021. D’autres violations entraîneront des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. »

La lettre note que Smith a le droit de faire appel de l’action.

Selon Charlotte, WSOC-TV, filiale de NC ABC, le gouvernement municipal a engagé une société d’enquête privée pour comprendre ce qui s’est passé.

« L’enquête a allégué que Smith avait dit aux officiers et aux soldats qu’il y avait une clinique de vaccination où on leur donnerait une seringue pour aller dans une salle de bain pour s’auto-injecter ou se débarrasser du vaccin », a rapporté le WSOC, citant l’enquête. « Smith aurait dit qu’il y avait un accord avec un pharmacien et que de toute façon, les agents recevraient une carte de vaccination. »

Smith a déclaré aux enquêteurs que «[h]Nous n’avons rien vu de mal avec la procédure car il n’était pas familier à l’époque avec les règles des vaccins », a déclaré le WSOC.

Selon le résumé de l’enquête de la chaîne de télévision, Smith n’a appris « qu’après avoir fait des recherches. . . que la procédure d’auto-injection était contraire aux règles.

Smith a répondu avec une longue missive obtenue par Charlotte, NC CBS affilié WBTV. Dans ce document, il dit qu’il « ne sait pas grand-chose sur le processus de vaccination » mais dit qu’il est personnellement vacciné contre le nouveau coronavirus. Il admet qu’il a « partagé des informations erronées » qu’il a entendues d’un « ami » mais qu’il ne l’a pas fait « d’un lieu de malveillance ». La déclaration complète du chef, telle que rapportée par WBTV, est ci-dessous.

Beaucoup m’ont demandé des détails concernant mon implication dans des allégations récentes. Pour faire court, avec le recul, j’ai fait une erreur. Un ami m’a appelé avec des informations sur une clinique de vaccination mobile. Ce fut une matinée chargée comme toutes les autres matinées chargées. Après avoir décroché le téléphone avec cet ami, j’ai appelé deux autres agents (pas dans mon service) et leur ai transmis des informations sur ce qui a été décrit comme une clinique d’« auto-vaccination ». J’ai reçu un coup de fil, j’ai raccroché et j’en ai fait deux autres. Je ne suis pas resté assis à digérer l’information, à la ruminer ou à y réfléchir autrement. Je viens de le transmettre.

Avec le recul maintenant, il est évident que l’ensemble du processus semble discutable. Je ne l’ai pas posté sur les réseaux sociaux, et je n’ai pas vraiment réfléchi à ce moment-là. C’était juste une personne partageant le mot avec une autre.

Je ne suis pas médecin et pas dans le domaine médical. Je ne sais pas grand-chose sur le processus de vaccination ou ce qui est impliqué. C’est à cela que servent ces cliniques et autres. Étant dans l’armée, j’ai pris de nombreux vaccins sans jamais savoir ce qu’ils contenaient ni comment ils fonctionnaient. J’ai reçu mes propres vaccins Covid au printemps de cette année de l’hôpital VA de Salisbury. J’essaie juste d’aider les gens là où je peux, et j’ai transmis quelque chose que, avec le recul, je n’aurais pas dû.

Je possède ça. C’était une erreur, et j’ai partagé des informations erronées. C’est vrai. Je voulais dire quelque chose à ce sujet avant maintenant, mais avec tout ce qui se passait, il valait mieux que j’attende la fin du processus d’enquête.

J’ai partagé quelque chose qui n’était pas vrai. Je n’en ai pas profité. Je ne pouvais pas en tirer profit, et je ne l’ai pas fait par méchanceté. Je me soucie profondément des autres et j’apprécie sincèrement d’avoir un travail qui me permet de les servir et de voir les choses s’améliorer dans ma communauté. Nous avons les personnes les plus formidables du monde ici à Oakboro, et j’espère qu’ils connaissent suffisamment mon cœur pour savoir que cela vient d’un lieu de bienveillance, que je me rends compte que j’ai fait une erreur maintenant, et qu’ils me permettront de continuer à servir dans la meilleure façon que je connaisse.