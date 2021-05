Le chef de la Premier League attend avec impatience une “ finale fantastique ” après que Boris Johnson ait confirmé son intention de “ déverrouiller les tourniquets ” la semaine prochaine

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a salué la confirmation du Premier ministre que les fans de football reviendront dans les stades à partir de la semaine prochaine.

Boris Johnson a confirmé lors d’une conférence de presse lundi après-midi que le gouvernement pouvait mettre en œuvre son plan visant à franchir la troisième étape de sa feuille de route pour la récupération des coronavirus, présentée pour la première fois le 22 février.

Masters a salué le retour imminent des fans de Premier League

“Nous déverrouillerons les tourniquets de nos stades sportifs sous réserve de limites de capacité”, a déclaré Johnson dans son discours d’ouverture, alors qu’il détaillait la poursuite de l’assouplissement du verrouillage en Angleterre.

Cela signifie que de plus grandes salles en extérieur pourront accueillir jusqu’à 10 000 spectateurs à partir de la semaine prochaine.

La Premier League a repoussé son avant-dernier tour de matches aux 18 et 19 mai afin que chaque club puisse jouer un match devant les supporters avant la fin de la saison le 23 mai.

Il a été confirmé la semaine dernière que les matches ne seront ouverts qu’aux supporters locaux.

Le Premier ministre a confirmé la nouvelle lors d’une conférence de presse lundi après-midi

Pour les sites extérieurs plus petits, la capacité sera plafonnée à 4 000 ou 50%, selon la plus faible des deux. Le plafond du site en salle sera de 1 000 ou 50%, selon le plus bas des deux.

«Ce sera génial de revoir les fans. Ils ont été énormément manqués et la Premier League n’a pas été la même sans eux. Leur présence assurera une finale fantastique à la fin de notre saison.

Concernant les derniers développements, Masters a déclaré: «Bien que seul un petit nombre de supporters locaux soient présents à nos matches la semaine prochaine, c’est une étape importante dans notre retour à la normalité.

«Nous continuerons à travailler avec le gouvernement et d’autres autorités car notre priorité est d’avoir des stades pleins de vie – y compris les supporters extérieurs – dès le début de la saison prochaine. Ce n’est qu’alors que nous reviendrons à la vraie Premier League. »