Le chef de la réouverture des écoles californiennes annonce sa candidature à la législature de l’État: « Année du parent »

Un résident californien qui était un partisan majeur de la réouverture des écoles après que beaucoup soient allés à l’apprentissage à distance uniquement au début de la pandémie de coronavirus a annoncé une candidature à un siège à l’assemblée de l’État.

Jonathan Zachreson, fondateur de Reopen California Schools, a annoncé vendredi sa candidature au 5e district de l’Assemblée après que les députés Kevin Kiley ont annoncé qu’il se présentait au congrès.

Zachreson a déclaré à Fox News Digital qu’il se présentait à l’assemblée de l’État pour faire de 2022 « l’année des parents », et a déclaré qu’il existe des problèmes urgents auxquels les écoles sont confrontées et qui sont ignorés par la législature californienne.

« Ils ne tiennent pas compte du fait que nous avons plus que doublé les taux d’absentéisme chronique en raison des politiques de quarantaine. Vous savez, nous avons des situations où nous testons inutilement et cela cause des problèmes et est invasif. Les écoles dépensent beaucoup d’argent sur les tests et autres procédures inutiles, alors qu’ils pourraient vraiment faire des choses pour combler la différence », a déclaré Zachreson.

Jonathan Zachreson (Crédit : Jonathan Zachreson)

Reopen California Schools, l’organisation fondée par Zachreson, se concentre sur le retour des enfants californiens à l’école cinq jours par semaine.

Au-delà des problèmes de réouverture des écoles et de leur maintien, Zachreson dit que les syndicats en Californie doivent être confrontés. Dans certaines situations, il dit que les syndicats négocient que les districts scolaires paient les salaires des administrateurs syndicaux.

« Cela doit disparaître », a déclaré Zachreson.

Il a également déclaré qu’un autre objectif serait de sensibiliser aux questions républicaines par le biais d’initiatives de vote et de campagnes sur les réseaux sociaux, car la Californie a une majorité qualifiée démocrate, ce qui rend très difficile pour les républicains d’adopter une législation.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom prend la parole lors d’une conférence de presse après avoir rencontré des étudiants de la James Denman Middle School le 1er octobre 2021 à San Francisco, en Californie. (Photo de Justin Sullivan/.)

« Mon approche sera d’être non conventionnelle et comment nous combattons ces problèmes, vous savez, essayer de faire ce que nous pouvons pour les amener directement aux gens par le biais d’initiatives de vote pour faire campagne pour des initiatives de vote, en apportant, vous savez, en exposant les choses via les médias sociaux et des médias que les gens ne connaissent tout simplement pas », a déclaré Zachreson.

Concernant la récente vague de criminalité dans les grandes villes de l’État, Zachreson a déclaré que les criminels devaient commencer à être traités comme des criminels.

« Vous savez, nous devons commencer à traiter les victimes comme des victimes et les criminels comme des criminels. Nous pouvons résoudre les problèmes de ce qui peut mener à une vie de criminel », a déclaré Zachreson.

Des élèves de maternelle socialement éloignés attendent que leurs parents viennent les chercher le premier jour de l’apprentissage en personne (AP Photo/Jae C. Hong, File)

Une mesure qu’il soutient est l’abrogation de la proposition 47, qui a été adoptée en 2014 et a fixé le seuil du vol de propriété pour crime à 950 $, ce qui signifie que si quelqu’un vole des marchandises dans un magasin dont la valeur est inférieure à ce prix, elle sera facturée comme un délit.

Zachreson a également déclaré qu’il menait une campagne populaire « par les parents et pour les parents » et qu’il ne voulait pas d’argent pour des intérêts particuliers.