Le chef de la SEC dénonce les projets DeFi « très centralisés ». La réglementation arrive-t-elle ? ⋆ Crypto nouveaux médias

Le chef de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, Gary Gensler, est prêt à tracer des lignes réglementaires pour le secteur de la finance décentralisée (DeFi), estimant que de nombreux projets ne sont pas suffisamment décentralisés pour échapper à la supervision de l’agence.

Certains projets DeFi présentent certains aspects qui les mettent dans le même panier avec des entités scrutées par le régulateur, insistant sur le fait de se préoccuper avant tout de la protection des investisseurs.

Pourquoi de nombreux projets DeFi correspondent au profil

Gensler, qui a déjà averti que le secteur DeFi est voué à être réglementé, a expliqué pourquoi certains projets correspondent au profil cible de la SEC.

Puisqu’ils sont développés par un “groupe de base de personnes”, généralement incité à promouvoir leurs plates-formes, de nombreux projets surveillés affichent des fonctionnalités “hautement” centralisées, a déclaré Gensler au Wall Street Journal.

Malgré leur nature non dépositaire, de nombreux projets DeFi ont un groupe organisé de développeurs, généralement incités à promouvoir leurs plates-formes et, en tant que tels, affichent des fonctionnalités centralisées claires qui appellent à la conformité réglementaire, a expliqué Gensler.

“Il existe toujours un noyau de personnes qui non seulement écrivent le logiciel, comme le logiciel open source, mais ils ont souvent une gouvernance et des frais”, a-t-il déclaré, se concentrant sur la “structure d’incitation pour ces promoteurs et sponsors au milieu. “

«Ces plates-formes financières dites décentralisées ont en fait beaucoup de centralisation. Il y a un groupe d’entrepreneurs qui gèrent ces plateformes. Ils devraient venir et, dans cette mesure, travailler avec nous et s’inscrire », a déclaré Gensler dans une autre interview avec Fox Business, exhortant cette fois les projets DeFi à s’inscrire auprès de la Commission, tout en disant que la SEC pourrait être « neutre » en ce qui concerne la cryptographie. , mais n’est pas neutre quant à la protection des investisseurs.

Dans la pléthore croissante de projets DeFi, il y a ceux avec des développeurs totalement anonymes, mais certaines des plus grandes plates-formes DeFi ont un arrière-plan plus transparent, ce qui pourrait en faire les principales cibles du chien de garde.

