Le chef de la SEC des États-Unis, Gary Gensler, appelle à réglementer les projets DeFi

Dans une interview accordée au Wall Street Journal le 19 août, le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a averti que les plateformes financières décentralisées (DeFi) n’étaient pas à l’abri de la surveillance des régulateurs du marché.

Gensler est allé plus loin et a déclaré que les projets DeFi ont des caractéristiques qui les font ressembler au type d’entités réglementées par la SEC. Le président de la SEC a précisé que les projets DeFi qui récompensent les participants avec des jetons numériques incitatifs de valeur pourraient entrer sur le territoire soumis à la réglementation de la SEC.

En bref, Gensler a laissé entendre que le régulateur pourrait commencer à réguler les plates-formes DeFi.

Dans le passé, la SEC s’est concentrée sur les sociétés de cryptographie centralisées qui ont vendu des crypto-monnaies ou géré des bourses, des fonds communs de placement ou des ICO.

Malgré le fait que les plates-formes DeFi soient décentralisées, sans entité centrale en charge, Gensler a affirmé que ces plates-formes disposent d’un ensemble organisé et transparent de développeurs qui régissent chaque projet.

Il a distingué les personnes impliquées dans l’industrie DeFi en tant que « promoteurs » et « parrains ».

« Il existe toujours un noyau de personnes qui non seulement écrivent le logiciel, comme les logiciels open source, mais qui ont souvent une gouvernance et des frais. Il y a une structure d’incitation pour les promoteurs et les sponsors au milieu de cela. »

Le président de la SEC a fait valoir que le terme de DeFi n’était pas nécessairement exact, le qualifiant d'”abus de langage”. “Ces plates-formes facilitent quelque chose qui pourrait être décentralisé à certains égards mais hautement centralisé à d’autres”, a déclaré Gensler.

Plus de protections sont nécessaires pour les investisseurs

Ce n’est pas la première fois que Gary Gensler demande une réglementation plus stricte sur DeFi. Dans le passé, le président de la SEC a suggéré que le paysage financier décentralisé pourrait consister en la vente de titres non enregistrés.

Le 3 août, Gensler a pris la parole au Aspen Security Forum, où il a déclaré que des milliers d’actifs ou de jetons cryptographiques se négocient en tant que titres non enregistrés. Le président de la SEC a admis qu’il n’existe actuellement aucune protection adéquate pour les investisseurs en crypto-monnaie.

Pendant ce temps, Gensler a déclaré publiquement qu’il souhaitait davantage de réglementation des échanges et cherchait à coopérer avec le Congrès sur cette question. Il a exprimé le souhait que le Congrès accorde à la SEC des pouvoirs et des ressources supplémentaires à mesure qu’il étend sa surveillance de la crypto-monnaie. Son discours a porté sur des domaines clés tels que les jetons classés comme titres, les pièces stables, les plates-formes DeFi et les produits financiers liés aux crypto-monnaies, tels que les fonds négociés en bourse.

Gensler s’est joint à des sénateurs comme Elizabeth Warren pour appeler à une protection renforcée des consommateurs au sein de l’industrie de la cryptographie.

Source de l’image : Shutterstock