Le chef de la SEC, Gary Gensler, met en garde contre «encore plus» de réglementation de la cryptographie Crypto new media

La sénatrice Elizabeth Warren a récemment publié la lettre que le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler a envoyée en réponse à sa demande de s’attaquer au marché de la cryptographie «opaque et volatil» et de déterminer si le Congrès doit intervenir.

Déterminé à maîtriser la crypto, le sénateur Warren a écrit au président de la SEC le mois dernier pour lui demander des informations concrètes sur l’autorisation dont l’agence a besoin pour réglementer les échanges de crypto-monnaie. Voici ce qu’il a répondu.

Mettre en lumière les plateformes de crypto trading, de prêt et de DeFi

“Je pense que nous avons besoin d’autorités supplémentaires pour empêcher les transactions, les produits et les plateformes de tomber entre les failles réglementaires”, a écrit Gensler, ajoutant que “la priorité législative devrait se concentrer sur les plateformes de crypto trading, de prêt et DeFi”.

“Bien que le statut juridique de chaque jeton dépende de ses propres faits et circonstances, la probabilité est assez faible qu’avec 50 ou 100 jetons, une plate-forme donnée n’ait aucun titre”, lit-on dans la réponse de Gensler, tout en affirmant que la question du statut des titres est claire. .

« Certaines règles liées aux actifs cryptographiques sont bien établies. Le test pour déterminer si un actif cryptographique est un titre est clair », a affirmé Gensler, tout en soulignant que le régulateur aura « besoin de plus de ressources pour protéger les investisseurs dans ce secteur en croissance et volatil ».

“En outre, alors que de nombreuses plateformes étrangères déclarent qu’elles n’autorisent pas les investisseurs américains, il existe

allégations selon lesquelles certaines bourses étrangères non réglementées facilitent les transactions par les commerçants américains qui sont

en utilisant des réseaux privés virtuels, ou VPN », a écrit Gensler, tout en abordant la question des commerçants américains de crypto-monnaies qui échappent aux interdictions d’échange à l’étranger.

Un autre problème concerne les pièces stables

Gensler a également profité de l’occasion pour attirer l’attention du sénateur sur le stablecoin en plein essor

marché d’une valeur de 113 milliards de dollars, soulignant leur rôle cardinal dans le commerce et les prêts de crypto.

“Pour échanger de crypto-à-crypto, quelqu’un utilise généralement des pièces stables”, a expliqué Gensler, tout en précisant qu'”en juillet, près des trois quarts des échanges sur toutes les plateformes de négociation crypto ont eu lieu entre une pièce stable et un autre jeton”.

Selon le régulateur, l’utilisation de pièces stables “peut faciliter ceux qui cherchent à contourner une multitude d’objectifs de politique publique liés au système bancaire et financier traditionnel: lutte contre le blanchiment d’argent, conformité fiscale, sanctions, etc.

