Le chef de la sécurité d’Apple voit les accusations rejetées dans une affaire de permis d’armes à feu

Les accusations de corruption portées contre le chef de la sécurité d’Apple, Thomas Moyer, ont été abandonnées par un juge de la Cour supérieure, qui a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de l’accusation. Il en est de même pour deux policiers.

L’affaire était étrange, dans laquelle les procureurs alléguaient que Moyer avait offert pour 70 000 $ d’iPad en échange de l’octroi de permis d’armes dissimulées aux membres de l’équipe de protection exécutive d’Apple…

Moyer a demandé l’année dernière des licences d’armes dissimulées pour quatre employés d’Apple chargés de protéger les cadres supérieurs. L’octroi de ces permis est à la discrétion du bureau du shérif, et il a été allégué que deux policiers ont refusé l’autorisation jusqu’à ce qu’on leur offre un pot-de-vin.

L’avocat de Moyer à l’époque a déclaré que le chef de la sécurité d’Apple n’était qu’un spectateur dans un différend entre deux services chargés de l’application des lois.

Ed Swanson, l’avocat de Moyer, a déclaré que son client “n’avait rien fait de mal et avait agi avec la plus grande intégrité tout au long de sa carrière”. Nous ne doutons pas qu’il sera acquitté au procès.

Apple a mené une enquête interne sur l’incident allégué et n’a trouvé aucun acte répréhensible.

. rapporte que l’affaire a maintenant été classée sans suite.

Le juge Eric S. Geffon de la Cour supérieure du comté de Santa Clara a constaté mardi que Moyer était en pourparlers avec le bureau du shérif au sujet des permis depuis plus d’un an au moment de la réunion de 2019 [about iPads]. À ce moment-là, a écrit Geffon, les preuves suggèrent que Moyer pensait que les permis étaient déjà approuvés et seraient bientôt délivrés.

Geffon a déclaré que les procureurs avaient commis une erreur en alléguant que Moyer avait une intention corrompue en proposant de faire don des iPad.

“Cet argument est une pure spéculation et n’est pas étayé par les preuves présentées au grand jury”, a écrit Geffon.

De plus, Geffon a écrit que l’offre de Moyer de faire don des iPad au bureau du shérif, plutôt qu’à un officier spécifique, et le fait que Moyer ait suivi toutes les règles internes d’Apple pour demander un don, montrait une absence d’intention de corruption.