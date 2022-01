Le chef de la sécurité du Real Madrid quitte le club après 24 ans de service

Pendant 24 ans, Julio Sendal a dirigé la sécurité du Real Madrid. Au fil des ans, il a noué d’excellentes relations avec les joueurs, gardé les signatures galactiques, protégé le personnel et a dû gérer et traiter des questions délicates – notamment une alerte à la bombe au Santiago Bernabeu lors d’un affrontement entre le Real Madrid et la Real Sociedad en 2005 lorsque Sendal a dû gérer l’évacuation du stade. Sendal a également joué un rôle important dans le démantèlement du groupe Ultra Sur.

Sendal, qui est arrivé avec Lorenzo Sanz, dit maintenant au revoir alors qu’il termine enfin son mandat.

Le Real Madrid remplacera Sendal par Jose Antonio Mellado, un garde civil à la retraite, qui dirigeait également auparavant le département de coopération internationale du siège de la police judiciaire de la garde civile. C’est une bouchée, mais, pour simplifier, Mellado est extrêmement qualifié.

Le Real Madrid a honoré Sendal lors d’une petite cérémonie plus tôt. Marcelo et Carlo Ancelotti étaient particulièrement proches de lui.