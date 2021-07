Le chef de la société “Barçagate” a continué à travailler pour Barcelone même après son licenciement

Carlos Ibáñez, le chef de la société responsable de la diffamation des joueurs du FC Barcelone prétendument sous la direction de l’ancien président en disgrâce Josep Maria Bartomeu, s’est exprimé devant un juge concernant l’affaire du Barçagate.

Ibáñez est à la tête d’I3 Ventures, la société responsable de la création d’attaques sur les réseaux sociaux contre les ennemis perçus de Bartomeu, comprenant parfois des joueurs actuels et anciens du FC Barcelone.

Cette société a été embauchée et dirigée pour attaquer des légendes du club telles que Xavi et Pep Guardiola, et des joueurs actuels tels que Lionel Messi et Gerard Piqué, entre autres, par le FC Barcelone lui-même, comme l’a confirmé Ibáñez.

I3 Ventures a d’abord nié avoir créé les pages qui ont lancé ces attaques sur les réseaux sociaux, mais Barcelone a dissous son contrat avec l’entreprise lorsque les allégations ont fait surface pour la première fois.

Bartomeu a admis avoir embauché I3 Ventures, mais a maintenu qu’il s’agissait simplement de surveiller les publications sur les réseaux sociaux et non de lancer des attaques contre ses rivaux.

La police catalane a saisi des documents dans les bureaux du club et arrêté Bartomeu, son conseiller Jaume Masferrer, le PDG du club de Barcelone Oscar Grau et le chef des services juridiques Roman Gomez Bonti dans le cadre de l’enquête.

De plus, Ibáñez a déclaré qu’il avait continué à travailler pour Barcelone même après son limogeage.

L’affaire contre Bartomeu grandit au fur et à mesure que l’enquête avance, avec des allégations selon lesquelles il se livrait à une fraude comptable pour éviter les soupçons concernant le Barçagate.