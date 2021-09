Le chef de la téléphonie mobile de Samsung s’est rendu aux États-Unis pour demander plus de puces, a été rejeté

Robert Triggs / Autorité Android

Le chef de la téléphonie mobile de Samsung a apparemment effectué deux voyages aux États-Unis pour obtenir plus de volume de chipset. On prétend qu’un fabricant de puces mondial anonyme a refusé la demande de Samsung.

Maintenant, The Elec rapporte que la situation est devenue si grave pour Samsung que le chef de la téléphonie mobile TM Roh a effectué deux voyages aux États-Unis plus tôt cette année pour demander à un fabricant mondial de puces anonyme (vraisemblablement Qualcomm) plus de processeurs. Des sources ont déclaré au point de vente que Roh avait fait un voyage en mars et un autre en juillet pour demander plus de puces, mais il a été affirmé que la demande de Roh avait été refusée.

“Le fabricant mondial de processeurs d’applications avait déclaré au président de Samsung qu’il souhaitait également augmenter l’offre globale, mais ne pouvait pas augmenter l’offre du seul géant de la technologie sud-coréen”, a écrit le point de vente.

Les sources d’Elec ont en outre affirmé que Roh avait été rejoint par un vice-président chargé de superviser les achats de composants lors du deuxième voyage. On pense qu’on a dit au vice-président de ne retourner en Corée du Sud que lorsque la situation serait résolue. L’exécutif serait revenu après trois mois aux États-Unis. Il a également été affirmé que Roh avait « sévèrement » réprimandé un autre cadre associé aux achats de composants.

Les sources ont ajouté qu’il était “très inhabituel” que la demande de Samsung soit rejetée compte tenu de sa taille dans l’industrie. Mais ils ont souligné que la dépendance accrue de Samsung vis-à-vis des ODM pour certaines lignes téléphoniques était une raison de l’affaiblissement du pouvoir d’achat, car ces fabricants de téléphones sous contrat s’approvisionnent généralement en leurs propres composants.

Un représentant de l’entreprise a déclaré au point de vente que les voyages n’avaient pas été infructueux, affirmant que Samsung avait ainsi pu obtenir «un certain» volume.

Quoi qu’il en soit, la pénurie mondiale de puces montre que même une entreprise de premier plan comme Samsung ne peut tirer aucune faveur des principaux partenaires de fabrication de puces. Et cela suggère qu’il pourrait y avoir plus de rumeurs sur le lancement retardé ou potentiellement annulé du Galaxy S21 FE. Les choses pourraient ne pas être plus faciles en 2022 au début, comme l’aurait déclaré la PDG d’AMD, Lisa Su, la pénurie ne s’atténuera qu’au second semestre 2022.