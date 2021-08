Le chef de la villa Purslow offre un aperçu de la sortie de Grealish, y compris une clause clé

Le PDG d’Aston Villa, Christian Purslow, a révélé que le désir de Jack Grealish de jouer au football en Ligue des champions “maintenant” avait inspiré son transfert à Manchester City.

Le joueur de 25 ans est devenu le joueur britannique et de Premier League le plus cher de l’histoire. La ville a payé 100 millions de livres sterling de signer l’international anglais, qui a mis fin à un séjour de 19 ans à Villa Park. En effet, il a rejoint l’équipe à l’âge de six ans et a mené son enfance à une promotion dans l’élite.

Cependant, ses performances par la suite – et son ascension avec l’Angleterre – ont suscité un sérieux intérêt de transfert.

Villa repoussé de telles avancées l’été dernier en liant Grealish à un nouvel accord. Mais Purslow a maintenant révélé que le contrat comportait une clause de libération de 100 millions de livres sterling.

Il a déclaré dans une vidéo sur le compte Twitter du club : « Jack voulait être certain que si à un moment donné un club de Ligue des champions se présentait pour lui et qu’Aston Villa n’était pas dans cette compétition, nous ne nous opposerions pas à lui.

«Pour cette raison, nous avons convenu d’incorporer une clause dite de libération dans son contrat. Notre conseil d’administration a fixé cette clause à une valeur de 100 millions de livres sterling, sachant que ce serait, en quelque sorte, un prix record pour un footballeur britannique et également des frais record pour tout joueur acheté par un club de Premier League.

“En d’autres termes, nous avons fixé la valeur à un niveau que nous espérions ne pas être atteint, mais qui refléterait sa valeur vraiment unique pour Aston Villa.”

Purslow a ajouté que malgré l’intérêt revenant cet été, de nombreux clubs n’ont pas respecté la clause.

Cependant, City l’a fait. Purslow a déclaré qu’après “de nombreuses heures de discussions”, Grealish – conformément à sa “prérogative” – ​​a demandé à Villa d’exercer la clause. Le chef l’a décrit comme un moment “très émouvant” pour le club.

Il a ajouté: “En fin de compte, il a dit que cela se résumait à vouloir jouer au football en Ligue des champions maintenant. Plus important encore pour nos supporters ce soir, je veux que vous soyez tous rassurés que le conseil d’administration, [manager] Doyen Smith, [sporting director] Johan Lange et moi savions évidemment que ce jour pourrait arriver et nous avons planifié en conséquence. »

PURSLOW TROUVE UNE FORMULE POST-GRÉALISH

En effet, Purslow a révélé que le club avait pour mission de recruter trois attaquants. Ils partageraient tous les «attributs clés» de Grealish – ses objectifs, ses passes décisives et sa créativité.

Emiliano Buendia, Leon Bailey et Danny Ings forment le trio.

Le premier est venu de Norwich et Bailey a signé du Bayer Leverkusen. Pendant ce temps, Villa a fait l’annonce choc à propos de l’ancien homme de Southampton Ings mercredi soir.

Purslow a déclaré qu’il espérait que Villa aurait “réduit une dépendance excessive à l’égard d’un footballeur brillant”.

Il a ajouté : « Il y a une vraie profondeur et largeur dans notre équipe avec ces nouveaux joueurs et le retour d’Ashley Young rejoignant les signatures exceptionnelles de la saison dernière, qui se sont tous brillamment installés. »

Villa commencera sa campagne de Premier League contre Watford à Vicarage Road samedi prochain.

Ils joueront à Villa Park sans Jack Grealish pour la première fois depuis longtemps une semaine plus tard.

