Juridique & Réglementaire

Le chef de l’agence anti-blanchiment estonienne propose une augmentation de 28 fois du capital minimum requis pour les entreprises de cryptographie

AnTy14 octobre 2021

Le chef de l’agence gouvernementale estonienne de lutte contre le blanchiment d’argent veut abolir ses réglementations cryptographiques actuelles et repartir à zéro. Jusqu’à présent, l’Estonie était une juridiction favorable à la cryptographie, mais cela pourrait bientôt changer.

L’Estonie devrait « remettre la réglementation à zéro et recommencer les licences », a déclaré le chef de la Financial Intelligence Unit (FIU), Matis Mäeker, qui a été nommé en mai de cette année, à un média local.

Mäeker a expliqué que les sociétés de cryptographie avaient gagné « des dizaines de milliards d’euros par an », mais au lieu d’aider l’économie estonienne, elle s’est déplacée vers d’autres pays « Leur seul objectif est d’obtenir une licence estonienne et de l’utiliser pour reverser de très grosses sommes. , alors que l’Estonie n’en retire rien », a déclaré Mäeker.

Le chef a proposé des règles plus strictes pour l’octroi de licences aux startups de crypto et l’augmentation du capital minimum requis de 12 000 € (13 900 $ US) à 350 000 € (405 000 $).

Un projet de loi proposant des réglementations pour les licences de cryptographie sera également présenté au parlement estonien, a déclaré Mäeker. En attendant, il a demandé la révocation des licences existantes.

L’année dernière, la CRF a révoqué 1 808 licences de crypto-monnaie, et actuellement, il y a 400 licences en Estonie.

