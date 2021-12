Le chef de l’Ajax, Van der Sar, se résigne à perdre Arsenal, cible de Leeds – « Vous savez où ça va »

Le directeur de l’Ajax, Edwin Van der Sar, peut voir l’écriture sur le mur pour une cible d’Arsenal et de Leeds Utd, bien qu’un troisième prétendant semble avoir volé une marche dans les négociations.

Le club d’Amsterdam a toujours été un foyer pour le développement des joueurs. L’Ajax a produit ou aidé à former certains des meilleurs footballeurs du monde, bien que résister aux approches des clubs les plus riches à l’étranger s’est toujours avéré difficile.

Le dernier joueur à avoir vu son stock monter en flèche à l’Ajax est l’arrière droit marocain, Noussair Mazraoui.

Le joueur de 22 ans est connu pour ses raids meurtriers sur le flanc droit et a inscrit quatre buts et deux passes décisives en Eredivisie jusqu’à présent cette saison.

Mais avec un contrat expirant à la fin de la saison, il pourrait être en déplacement en 2022. La perspective de le signer sur un transfert gratuit en séduira plus d’un.

Leeds a été pressenti pour profiter. Mazraoui offrirait une concurrence plus dure et plus naturelle à Luke Ayling que des options de fortune comme Stuart Dallas et Jamie Shackleton.

Arsenal est également des admirateurs, bien qu’il ait déjà renforcé la couchette d’arrière droit avec Takehiro Tomiyasu cet été. Mazraoui pourrait leur offrir une autre option aux caractéristiques différentes.

L’agent confirme que Mazraoui quittera l’Ajax

Son agent est Mino Raiola qui a récemment suggéré Le séjour de Mazraoui aux Pays-Bas se terminera bientôt.

Aujourd’hui, le directeur de l’Ajax, Edwin Van der Sar, a fait la lumière sur la situation de Mazraoui.

L’ancien gardien de Manchester United a parlé au média néerlandais Het Parool de la possibilité de perdre à la fois Mazraoui et le gardien Andre Onana. Onana devrait rejoindre l’Inter Milan en tant qu’agent libre l’été prochain.

« Si [free agent exits] devient une mode, c’est une menace pour l’Ajax », a déploré Van der Sar (via SPORT)

« Nous voulons gagner et devenir champions et aller le plus loin possible en Europe. Vous avez besoin des meilleurs joueurs pour cela. C’est le court terme, il faut aussi protéger le club sur le long terme.

« Nous avons perdu des mois en négociations », a ajouté Van der Sar. « Nous aimerions garder [Mazraoui] mais maintenant c’est la mi-décembre donc vous savez où ça va.

Alors que Leeds et Arsenal sont dans le coup, le gourou des transferts Fabrizio Romano a révélé que Barcelone obscurcissait le problème.

Romano a tweeté que Barcelone avait « demandé » à Raiola ce qu’il en était de Mazraoui, avant de confirmer que « trois » clubs étaient intéressés.

