le chef de l’armée afghane venant en Inde la semaine prochaine ; Des combats intenses font rage avec les talibans

L’Inde soutient un processus de réconciliation à l’intérieur du pays.

Au milieu du conflit en cours entre les talibans et les forces de sécurité, le général en chef de l’armée afghane Wali Mohammad Ahmadzai doit se rendre en Inde la semaine prochaine pour demander l’aide de l’Inde. Au cours de la visite qui doit avoir lieu du 27 au 29 juillet, outre sa rencontre prévue avec le conseiller à la sécurité nationale (NSA), le chef en visite doit rencontrer le général en chef de l’armée indienne MM Naravane et d’autres hauts responsables de la sécurité.

La visite en Inde du général afghan prend tout son sens car elle intervient à un moment où les affrontements entre les forces de sécurité afghanes et les talibans se sont intensifiés.

Qu’est-ce qui est susceptible d’être discuté ?

S’exprimant sous couvert d’anonymat, un officier supérieur a déclaré à Financial Express Online : « Les pourparlers lors de la visite du général afghan Ahmadzai sont susceptibles de se concentrer sur l’obtention d’une aide militaire de l’Inde. Cela comprend les techniciens pour l’entretien des aéronefs et de leur flotte d’AFV. Et pour les articles militaires non létaux comme les BFSR, les équipements de communication et les véhicules lourds. »

Il a été rapporté plus tôt que sept hélicoptères ont été fournis par l’Inde à l’Afghanistan ; et ceux-ci comprennent quatre hélicoptères d’attaque russes Mi-24 et trois hélicoptères Cheetal.

Et l’Inde a formé des cadets afghans dans des académies militaires à travers le pays dans divers domaines, notamment la collecte de renseignements et les technologies de l’information, les opérations de lutte contre le terrorisme ainsi que les engins militaires de terrain. L’Afghanistan a également donné il y a quelque temps une liste de souhaits à l’Inde qui avait répertorié des chars, des véhicules blindés, des canons d’artillerie et d’autres équipements militaires.

Plus tôt cette année, lorsque l’ambassadeur afghan Farid Mamundzay avait rencontré le chef de l’armée indienne, le général Naravane, l’accent était mis sur le renforcement de la coopération militaire bilatérale ainsi que sur la formation militaire des forces de sécurité de ce pays.

Des bottes au sol

L’Inde a soutenu un processus de réconciliation au sein du pays qui se concentre sur : « dirigé par les Afghans, appartenant aux Afghans et contrôlés par les Afghans ».

Non. « Pas cette erreur. Il sera coûteux de mettre des bottes au sol en Afghanistan. C’est un jeu de balle entièrement nouveau et nous ne voulons pas répéter l’Op PAWAN. De plus, cela mettra l’Inde dans la ligne de mire des groupes djihadistes qui auront désormais la raison d’être de mener la bataille sur le continent indien », a déclaré à Financial Express Online un vétéran de l’armée indienne avec 11 ans d’expérience sur le terrain en Afghanistan.

Le conflit grandissant en Afghanistan

Les talibans gagnant de plus en plus de terrain, de nombreux changements ont été apportés, notamment la destitution de l’ancien chef de l’armée afghane et la nomination du général Wali Mohammad Ahmadzai ainsi que de nouveaux ministres de la Défense et de l’Intérieur.

Alors que les rapports indiquent que le Pakistan et les talibans devraient cibler les actifs indiens en Afghanistan, y compris les consulats indiens à Mazar-e-Sharif et à Kandahar. Comme indiqué précédemment, l’Inde a déjà évacué son personnel du consulat de Kandahar au début du mois. Les consulats à Herat et Jalalabad étaient déjà fermés en 2020.

Kaboul Rapports sur le sort des femmes

Le journaliste basé à Kaboul, Said Amir Akbari, a déclaré à Financial Express Online : « Les femmes afghanes représentent 49 % de la société afghane, l’Afghanistan a subi quatre décennies de guerre civile et les femmes souffrent de plus en plus. Environ 84 pour cent des femmes sont analphabètes et seulement 2 pour cent des femmes ont accès à l’enseignement supérieur.

La raison de la souffrance des femmes : « Pendant le régime taliban, les femmes n’avaient pas le droit d’être scolarisées. Elles étaient enfermées chez elles, c’est pourquoi les femmes souffraient de plus en plus », explique le journaliste basé à Kaboul.

Selon Said Akbari, « lorsque les États-Unis ont commencé à attaquer l’Afghanistan en 2001 et que les talibans ont été vaincus, l’Afghanistan avait un nouveau gouvernement soutenu par les États-Unis d’Amérique et les femmes ont commencé à se remettre lentement car des millions de filles ont pu aller à l’école et les femmes ont commencé à travailler. et se sentir libre dans la société afghane. Au cours des deux dernières décennies, les femmes ont progressé dans tous les aspects de la vie en Afghanistan avec le soutien des communautés internationales dirigées par les États-Unis.

Et, “Aucune femme n’imaginait qu’un jour les États-Unis laisseraient les femmes seules en Afghanistan, mais lorsque le président américain Joe Biden a annoncé le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, de nombreuses militantes et journalistes ont quitté l’Afghanistan”, ajoute-t-il.

Point de vue d’expert de l’Inde

« La société afghane est encore aujourd’hui à prédominance masculine et strictement conservatrice. Quels que soient les droits que les femmes ont acquis après 2001 sont principalement limités au segment des femmes instruites et urbanisées plus élitistes. C’est le segment le plus concerné par un retour à la gouvernance de la charia des talibans », a déclaré le colonel Ronnie Rajkumar, vétéran de l’armée indienne.

Selon lui, « 75 pour cent des femmes afghanes sont originaires des zones rurales et ce sont elles qui ont le plus souffert du conflit brutal. Ils recherchent la paix à tout prix, même si cela signifie un retour des talibans. Le côté positif est post-2001, 3,5 millions de filles inscrites dans les écoles primaires et 01 Lakh dans les universités (statistiques 2017). Sous les talibans, les femmes se voyaient refuser les soins de santé mais aujourd’hui l’espérance de vie des femmes est passée de 56 en 2001 à 66. Et aujourd’hui, 21 % des fonctionnaires sont des femmes dont 16 % dans la haute direction. Le mieux, c’est que 27% du parlement afghan est composé de femmes.

« D’un autre côté, même sans les restrictions des talibans, une étude de l’ONU a révélé que seulement 15 % de la population masculine est favorable au travail des femmes. Sur le plan domestique, 80% des femmes sont confrontées à la violence domestique. J’ai vu des femmes conduire à Kaboul et l’une est chauffeur de taxi à Mazar-e-Sharif. La plupart des présentateurs de télévision sont des femmes, tout comme les caissiers de banque et les réceptionnistes d’hôtel. Je les ai vus à l’avant-garde dans les agences informatiques », déclare-t-il.

En conclusion, il dit : « Mais si les talibans reviennent, même dans un nouvel avatar des talibans 2.0, les droits des femmes vont très certainement se détériorer ».

